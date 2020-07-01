專家：健康的人感染新冠肺炎也可能誘發糖尿病

【文‧Nana Ho】

有許多研究指出，包含糖尿病在內的慢性病患者在罹患新冠肺炎（新冠肺炎，COVID-19）時得面臨較高的死亡風險，但現在一些學者發現似乎不只如此，對於健康的人而言，罹患新冠肺炎實際上還可能誘發糖尿病。

《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM） 6 月初收到由 17 位知名糖尿病、內分泌專家共同發表的文章，提及雖未有確切實證，但許多跡象顯示新冠肺炎不僅對糖尿病患者有死亡風險，還可能在健康人身上誘發糖尿病。

糖尿病有兩種主要類型，與 2 型由飲食、生活習慣導致發病的情況完全不同，第 1 型糖尿病為自體免疫疾病，由人體自身免疫系統攻擊生胰島素的胰島細胞所導致。目前科學家仍無法確定引發免疫系統攻擊的確切原因，但認為病毒感染可能是觸發因素。

過去曾有因腮腺炎、腸病毒感染誘發的繼發性糖尿病案例出現，也有許多證據指出一種特殊的腸病毒 Coxsackie-B1 與 1 型糖尿病有關；當病毒感染導致胰島 B 細胞損傷、促使慢性免疫反應，便可能造成 1 型糖尿病的出現。

這也是 1 型糖尿病發病有季節性的原因。在美國、歐洲的「青少年糖尿病的環境決定因子」（TEDDY）研究中，也曾提及冬季呼吸道感染流行後發病率情況。

那新冠肺炎的情況又是如何呢？目前已知的情況不多，但據了解，中國有一位健康狀況良好的年輕人在感染了武肺後出現了糖尿病酮酸中毒（DKA）的情況。在 2002-04 年的 SARS 爆發中也曾出現因病誘發糖尿病的案例（但目前並沒有在其他肺炎疾病中發現），其中多數人的糖尿病會在 3 年後消失，但 10% 的患者身上會持續存在。

專家認為，由於新冠病毒已知會和 ACE2 受體連接，而 ACE2 受體在肺、腎和胰島細胞中含量都很高，一旦進入胰島，確實可能破壞正常的胰島細胞功能，或產生可能導致胰島細胞死亡的急性炎症。

儘管如此，目前還沒有太多的證據能確認這點，許多細節仍屬於推測，專家認為新冠肺炎可能誘發 1 型或 2 型糖尿病，也可能誘發的是糖尿病的另一種新形式。

與糖尿病、病態肥胖、高血壓和種族相關死亡風險的大量數據不同，現在並沒有太多新冠肺炎與糖尿病關聯的數據，為此專家已建立武肺相關糖尿病案例全球登記系統（CoviDiab）來記錄所有相關病例，希望透過大眾力量解開兩者間直接關聯性的奧秘。如果找到了其中的關連性，便可以對新冠肺炎造成的損害，進而確定更好的治療方式。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】