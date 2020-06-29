未知的事情太多 科學家呼籲暫停深海開採

【文‧黃嬿】

數百年來在陸地採礦付出沉重代價，熱帶島嶼被剝奪、山頂被砍伐、地下水被污染、物種被消滅。現在人類為了取得更多金屬資源，將目光轉向深海。就在聯合國組織發布《採礦法》前夕，全球科學家和環保主義者發布報告警告深海採礦對深海生態和太平洋島嶼國家的影響，敦促國際暫停深海採礦。

即使清潔能源可以減少碳足跡，但無論採取什麼樣的方式，只要人類活動就需要能源，資源取得對地球都是一種無聲的破壞。隨著社會朝著駕駛更多的電動汽車和利用可再生能源的方向發展，對鈷、鎳、銅和錳等金屬的需求增加，現在許多企業轉向深海裡面蘊藏豐富金屬礦藏的的多金屬結核。

總部設在牙買加金斯敦港的國際海底管理局 (ISA) 目前正在就國家管轄範圍以外地區的深海採礦舉行法規草案的談判。在法規出台之前，ISA 已發 33 份勘探許可證，其中 25 份在太平洋、18 份在延伸吉里巴斯到墨西哥一帶的 Clarion Clipperton Zone。已經有多個企業在等待 ISA 完成《採礦法》為商業開採打開大門時，隨即進行開採的測試作業。

其中一家是加拿大公司 DeepGreen 準備進行深海開採，預計 2024 年開始營運，他們支持深海開採的論點是高科技產業所用的金屬已經嚴重短缺，人類對資源需求只會有增無減，與其破壞陸地，為何不轉向離人類較遠的海洋。

他們還直言，「看看大自然母親是否將大量豐富的資源置於不受危害的地方。低於海平面 4,000 公尺，離最近的陸地有 1 千英里，光是 Clarion Clipperton Zone 就含有足夠的鎳和鈷可以使十億輛電動汽車電氣化。」

由可持續海洋經濟高級別小組 (High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy) 委託進行的一份報告說，在對可能的環境影響進行全面評估之前，不應開始在海底開採。可持續海洋經濟高級別小組是由全球 14 個國家的領導人組成，包括澳洲、加拿大、致力、肯亞、日本、挪威等等。

在海底發現的馬鈴薯大小的塊狀物叫做多金屬結核，含有用於電池製造和高科技行業的金屬。報告寫道，「海底結核含有推動全球向清潔能源過渡所需的電池金屬，但是拖網探勘海底可能會破壞很少進行研究的深海生態系統。如果要按照當前的知識狀態進行採礦，物種和功能可能會在被人們了解和理解之前就消失了。」

此外，開採多金屬結核將對當地造成不可逆轉的破壞，這些地區包括庫克群島、吉里巴斯、諾魯、東加、巴布亞新幾內亞和吐瓦魯。

這份長達 52 頁的報告由 6 位學者撰寫，題為《預測在太平洋開採深海多金屬結核的影響》，直指海底採礦有可持續發展疑慮。目前有 80 個非政府組織要求暫停深海開採。

因為疫情關係，原本要在年度大會上討論的採礦法，現在延遲到今年 7~10 月。研究人員認為，應在允許任何海底採礦之前進行國際研究，以彌補知識的不足，並應在 ISA 管轄範圍內的所有海洋地區建立保護區。作者還建議各國應鼓勵回收電池金屬，以減少尋找新來源的需求。

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