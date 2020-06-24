只要派出110人 就可以在火星發展新文明

【文‧Emma stein】

建立一個外星新文明需要出動多少人馬？法國波爾多理工學院團隊一篇研究指出，只要 110 人就可以在火星殖民。

當今無論是各國太空機構還是私人太空企業，幾乎都懷抱有火星殖民夢，前者比如 NASA，計劃在 2035 年實現載人火星任務，後者比如 SpaceX，馬斯克預測本世紀中人類就可在火星建造火星殖民地。

然而要在火星上生存，首要解決問題是棲息地工程與自然資源獲取。根據波爾多理工學院天文學家 Jean-Marc Salotti 團隊的數學模型計算，至少需要派 110 個人前往火星才能發展初步文明。

該模型包含了如何使用環境資源與各種社會組織，然而變量依然很大，畢竟我們對火星的探索雖然不少，但實際情況無人可擔保，可能發生資源短缺，也不能排除前往火星的第一批人們自立「火星共和國」成為「火星人」，中斷與地球的聯繫與支持。人類畢竟是個愛鬥爭的物種。

但至少研究估算只需要 110 個人就能在最簡單的情況下開始拓荒火星，也許未來人類在另一個星球生存的機會不會比預期還要複雜，只要定居者組織恰當、不要內鬥，大概火星殖民不是夢。

新論文發表在《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

當然，也有一派科學家對火星殖民看法更保守，他們認為百年內要在火星上打造基地住人只是空談，因為相關防護技術都還未成熟，人體如何適應火星的大氣、重力也都沒有完善研究。馬斯克的預言是否會成功呢？

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