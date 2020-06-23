即使從未接觸過新冠病毒 一些人的免疫系統就是能更快做出反應

【文‧Nana Ho】

新冠肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情對所有人來說都是前所未有的體驗，但科學家發現，面對新型冠狀病毒的來襲，一些人的免疫系統似乎就是能比其他人更快做出反應。

在《細胞》（Cell）期刊的最新研究中，為了確認免疫系統對新冠病毒的反應情況，研究團隊檢查了 20 位確診並康復患者的免疫系統，並另外找來 2015-2018 年間收集的其他 20 人血液樣本進行檢查。

由於血液樣本採集遠早於新冠肺炎疫情出現前，這些人明顯沒有機會接觸過新冠病毒，但科學家發現，其中近半數人體內被稱為 CD4+ 的輔助 T 細胞（T helper cells）能迅速辨別出新冠病毒，並促使免疫系統立即反擊。

研究人員認為，這種情況最可能的解釋是被稱為「交叉反應」（cross-reactivity）的現象：當輔助 T 細胞碰到未曾見過的病原體，卻因為某些結構與曾遇過的敵人相似，誤認對方身分而產生免疫反應。

若是這種情況，這些人體內的 T 細胞很可能是將新冠病毒誤認為曾碰過的另一種冠狀病毒，雙方或許在普通感冒曾經交手過，無論如何，在交叉反應的協助下，輔助 T 細胞可以協助身體產生更快、更強的免疫反應，當然，還得更多研究才能確認交叉反應是否影響病例的嚴重程度。

另一方面，從感染中康復的患者情況又如何呢？

團隊找來的 20 位確診康復患者中，多數參與者都只有輕、中度感染，僅 2 例為重症，之所以如此選擇，主要是為了符合實際比例（估計約有 20% 病例為重症），研究人員希望確認確診患者平均的免疫反應時間。

研究作者 Shane Crotty 解釋，如果只是尋找特例而不是一定的規則，那很難知道實際上發生了什麼。「如果平均免疫反應看起來很糟糕，那就是很大的危險訊號」。

結果顯示，在感染過程中，20 名患者均產生了能夠辨別病毒並做出反應的抗體和輔助 T 細胞，另外 70% 患者還產生了殺手 T 細胞。這意外著身體將來將能夠辨別並防禦病毒。

由於新型冠狀病毒僅出現了幾個月，目前仍無法確定免疫反應能否長久，但研究合著者之一 Alessandro Sette 認為人們有理由樂觀看待，特別是對於那些從重症中康復的患者而言。

Sette 形容，這就像如果差點被卡車撞到，你一定會印象深刻，但你可能不會記得昨天穿的襪子顏色，因為這沒有什麼大不了的。「免疫記憶與事件有關。如果是重大事件，你將會有強大的記憶力。」

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