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如果技術找得到 銀河系至少有36個智慧文明在積極發送訊號

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emma stein】

宇宙學中一個最古老也最誘人的問題：還有其他「人類」也生存在某顆行星上嗎？英國諾丁漢大學團隊一篇新計算結果表明，地球人不是孤獨的，包含地球文明在內，整個銀河系內至少有 36 個智慧文明，只是礙於距離，我們可能永遠不會知道彼此是否存在或曾經存在。

幾個世紀以來，科學家們一直在探索宇宙，想看看宇宙萬象與邊界，也想看看地球人究竟是不是宇宙中唯一一個智慧文明。天文學家法蘭克‧德雷克（Frank Drake）在 1960 年代提出了德雷克方程式（Drake equation），可以用來估計我們與銀河系中其他外星文明接觸的可能性，只不過公式內 7 個關鍵變量都無法確定，因此天文學家過去估計出的外星智慧文明數量從 0 到 10 億個都有。

而由英國諾丁漢大學天體物理學教授 Christopher Conselice 領導的團隊，開發出一種新計算方法，假設銀河系其他行星上形成智慧生命需要 50 億年時間，那麼銀河系內應該至少有 36 個智慧文明，也跟我們一樣積極地將訊號發送到宇宙其他地方，其中最接近地球的文明距離我們約 17,000 光年，繞著一顆低質量的 M 型矮星運轉。

雖然以宇宙距離來說，17,000 光年實在不算遠，但對當今通訊技術來說已是遙不可及的距離，那裡是否有其他「人類」存在，當代的我們永遠不得而知。該團隊表示，人類文明至少還需要再 6,120 年，才可能與其他可能文明進行雙向通訊。

此外還得考慮一個問題是：等到真的進行雙向通訊的那天到來，文明是否也還存在？假如我們在 7,000 光年內搜索不到其他文明，研究人員認為有兩種可能性：第一，文明壽命短於 2,000 年，這也意味著地球文明可能已接近尾聲；第二，地球生命是獨一無二的，且比哥白尼天體生物學極限還要更隨機發生。

新論文發表在《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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