歷經兩次大衰退 千禧世代存錢更難

【文‧黃嬿】

十年前金融危機讓初入職場的千禧世代站在一個不公平的起跑點上，直到現在這個世代的人仍然感受到那場大蕭條的影響。最近一項研究發現，將近一半的千禧一代表示，他們還沒有真正擺脫金融危機帶來的影響，現在又因為一場疫情，將進一步擠壓這個世代向上流動的機會。

Business Insider 根據美國金融交易電子平台 TD Ameritrade 調查顯示，在 1,000 多名年齡在 24 歲以上，擁有至少 1 萬美元可投資資產的成年人當中，46% 的千禧一代表示他們仍在應對上一場經濟衰退，比 X 世代的 43% 和嬰兒潮一代的 41% 比率更高。

已經有研究發現千禧一代的財務情況比前幾代人要糟。如 2018 年聖路易聯邦儲備銀行就指出，80 年代出生的千禧世代在一生中積累的財富更少，成為風險最大的「失落的一代」。截至 2016 年，千禧世代的財富水平，比沒有發生金融危機的情況低 34%，而且他們是從金融危機中恢復最慢的群體。

當 2007 年金融危機引發的大蕭條開始時，年齡最大的千禧一代是 26 歲，這個年齡段的大多數人還沒有積累大量財富，剛剛步入社會就進入艱難的就業市場，並經歷長時間的薪資成長停滯期。

更艱難的處境是，他們面臨生活成本上升，低薪資與高房價與學貸，讓他們更難儲蓄。2019 年德勤研究發現，千禧一代的平均淨資產不到 8 千美元。而自 1996 年以來，年齡在 18~35 歲的美國人淨資產下降 34%，這使他們在經濟上比上一代更糟。

2019 年布魯金斯學會研究發現，2016 年 20~35 歲的千禧世代家庭財富中位數比 1989~2007 年期間同年齡段的人要低 25%，顯然是受到後來發生的金融危機影響。截至 2017 年，扣除通貨膨脹因素後，年齡在 25~34 歲的年輕人的收入只比 1974 年的同齡人增加 29 美元，但 45~54 歲的人收入卻增加 5,400 美元。

專家分析認為，十年前的那場大蕭條，是失去財富致富滾雪球效應的一個典型例子，主要原因是導致人們花更長時間在租賃，以及從事低於其教育水平的工作，阻礙他們積累財富的能力。現在，千禧一代正面臨著另一個財務挑戰，就是這次新冠肺炎大流行，這場大流行引發的衰退，可能使這一代在財務上進一步落後。

千禧世代將於今年步入 24~39 歲區間，較年長的千禧一代仍在為第一次經濟衰退而苦苦掙扎，他們可能成家立業不久，背負龐大的債務，而大流行引發的另一輪經濟衰退肯定會延長他們的痛苦期，至於經歷大蕭條後的復甦期，並進入更好的就業市場的年輕千禧一代，在第二次衰退期間一樣會面臨就業市場和收入方面的挑戰。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】