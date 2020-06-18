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在家工作不夢幻 調查指焦慮感大增

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Michael Coghlan CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Michael Coghlan CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

很多人厭倦每天朝九晚五的通勤生活，將希望寄託於找到可在家工作的機會，讓自己有能兼顧職業與個人生活的機會。這次全球大流行疫情讓許多人初次體驗在家工作的生活，結果卻發現，不是所有人都享受在家工作，甚至感到更大壓力。

美國因疫情嚴重，在家工作更普及，許多高科技業已宣布在家工作將成為永久選項。不只高科技業如此，據了解，美國佛州一家台灣吊扇生產商，目前都還延續在家工作制度。經過這次疫情，許多專家認為雇主可能會發現在家工作不是壞事，因此目前的工作狀況可望成為工作文化的分水嶺。 

但日經新聞（Nikkei Asian Review）據調查發現，在家工作讓工作本身和個人生活的界限更模糊，人們反而感受到更大壓力，引發後疫情時代工作前景的重要問題。美國醫療保健公司信諾（Cigna）最近進行的調查涵蓋泰國、新加坡、香港、中國、西班牙、阿拉伯聯合酋長國、英國、美國超過 1 萬名受訪者。調查發現，實施遠距辦公期間，新加坡、泰國和香港員工的焦慮症程度都有增加。

4 月新加坡有 63% 受訪者表示工作壓力，但疫情大流行前的 1 月，只有 58% 表示有工作壓力。泰國有 52% 感到壓力很大，高於 1 月的 48%，香港也呈現增加結果。新加坡、香港和泰國超過 70% 受訪者表示有永遠在線的工作文化，且 4 月的調查結果都比 1 月疫情爆發前更嚴重。中國是例外，調查期間中國與工作相關的壓力水準徘徊在 58%，但報告認為中國第一季調查期間就已實施封城行動，因此無法反映在家工作前後的真正影響。

美國企業管理軟體公司 Qualtrics 針對美國超過 1 千名在疫情期間初次嘗試遠距工作的人調查也發現，52% 表示在家工作感到更焦慮，沒有感覺焦慮的只有 18%。在家工作沒有想像夢幻，主要原因是在家工作還要兼顧家事。

至於要如何應付工作新常態的雙重壓力，Business Insdier 訪問 Google 生產力專家 Laura Mae Martin，她建議所有在家上班的員工可規劃工作時程表，她將這個時程表取名為「與我自己 1 小時的合約」。譬如她的工作表列出孩子午睡的這段時間要做哪些事，目的是掌握一天中最有生產力的時間是何時，並試著在那段時間完成待辦事項。 

最重要的是，不能對自己太嚴格，她強調「必須對自己寬容點，如果待辦事項有十件事，最後只完成六件事，必須告訴自己在這個特殊時刻，沒有達到最高生產率是可接受的。」盡量正面思考，她認為，「如果可以從忙碌的生活找到一點時間離開高科技設備，與孩子玩耍，長期來看，對專注力、生產力、心理健康都會有正面幫助。」

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