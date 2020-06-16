景色變成黑白也不一定會發現 人們周邊視覺對色彩變化並不敏感

【文‧Nana Ho】

覺得周遭的世界色彩很多采多姿嗎？這很可能只是一種錯覺。最新研究顯示，人們周邊視覺對色彩變化並不敏感，我們自以為豐富、充滿色彩的視覺體驗大多數其實是由大腦所「腦補」出來的；你以為你看到，其實你並沒有。

長期以來，顏色意識（color awareness）一直是神經科學和心理學家的研究的重點，科學家彼此爭論人們在看到顏色時的實際感受，過去為評估視覺意識的侷限性，研究通常是讓使用螢幕播放影片內容，但這與實際視覺感官體驗仍有相當大的差異。

為了測試人們在更自然情況下對周遭景色的顏色意識，達特茅斯學院（Dartmouth）與安默斯特學院（Amherst College）團隊利用逐漸成熟的虛擬實境（VR）裝置改良了實驗，並在其中發現令人驚訝的結果。

在《美國國家科學院院刊》（PNAs）的新研究中，研究團隊找來近 180 名受試者，邀請他們戴上裝有眼動追蹤儀的 VR 頭盔，讓參與者能沉浸在與現實相仿的 360° 畫面中，所有影片均仿造真實世界中的環境，包括歷史遺跡、街頭舞蹈表演、交響樂排練等，受試者只需轉頭就可以更深入探索周圍環境。

透過眼動追蹤工具，研究人員可以準確地掌握參與者視線停留和移動的位置，並利用工具對視覺環境進行更改，調整焦點外圍區域的顏色飽和度。

在第 1 項測試中，團隊將人們視覺焦點外圍的視野顏色降低飽和度，直到景色幾乎都轉為黑白，在這過程中，研究人員要求受試者反應他們是何時注意到周圍開始轉為不飽和情況；第 2 項測試則是反過來進行，要求參與者確定外圍顏色何時變為飽和。

一般人的視野範圍約為 210°，差不多是手臂向左右兩側平舉範圍，當我們看向遠方景色，除了目光焦點也會隱約看到外圍視野的景色，我們一直以為所有顏色都基於現實，但從這項研究結果來看，其中很大一部分很可能是我們腦補的內容。

▲ 當保留 32.5° 的視野顏色時，有近 8 成受試者無法察覺外圍視野顏色飽和度調降的情況。（Source：PNAS）

當研究人員逐漸調降外圍視野顏色飽和度時，絕大多數的人都沒有注意到，儘管隨著視野縮小，發現的人越來越多，但當整個視野只剩 5%（約半徑 10°）是彩色時，仍有近三分之一的受試者未察覺周遭顏色的改變，第 2 項測試也獲得了相近結果。

測驗結束後，研究團隊向所有參與者展示了剛剛對 VR 場景所做的實際調整，參與者都相當驚訝自己怎麼可能毫無所悉。

達特茅斯學院心理學和腦科學助教 Caroline Robertson 表示，當色彩在高達 95% 的視野中消失時，人們卻彷彿完全未察覺，這種情況讓團隊感到十分驚訝。

「從研究結果來看，人們豐富、鮮豔的視覺感受大多數都是不實際的，我們的大腦可能協助充實了許多感知體驗。」

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