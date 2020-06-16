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減少鹽分攝取不僅能降低血壓 也對腸道微生物組有益

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
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【文‧Nana Ho】

忙碌的現代人許多都有著高鹽飲食，當攝取的鈉含量過多，容易造成高血壓及腎臟負擔，最新研究顯示，過量的鈉攝取也會影響腸道細菌組成，相反來說，只要維持適量的鈉攝取，便能對腸道微生物組有所改善。

科學家已經知道腸道和口腔中存在許多益菌，與降低血壓、改善炎症、保護腦部健康、降低罹患特定癌症風險等正面健康變化都有所關連，另有一些研究也發現某些食物、飲食習慣和物質會損害腸道微生物組，進而影響人的研究健康。

最新研究顯示，高鹽飲食可能正是具有關鍵影響力的一種。在《Hypertension》的研究中，美國奧古斯塔州立大學醫學院發現，那些減少鈉攝取量改善高血壓的成年人，在腸道細菌健康方面也有所改善。

在這項研究中，團隊找來 145 位未接受過高血壓治療的成年人，在為期 6 週的雙盲實驗中，將部分受試者的鈉攝取量控制在建議的 2,300 毫克內。

實驗結束後，科學家注意到控制鈉攝取量的人血液中 8 種短鏈脂肪酸（SCFAs）含量都較高，其中又以女性參與者的變化最為明顯，SCFAs 的高含量意味著他們腸道微生物組健康狀況得到改善，而這也很可能間接促進了血壓降低的效果。

高鹽飲食總是相當吸引人，但如果想要維持「第二大腦」的健康，人們還是得多注意鈉含量的控制。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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