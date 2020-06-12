控制感是關鍵 高壓、低自主性工作會危害健康

【文‧黃嬿】

過去有研究顯示，工作的自主性是影響工作滿意度最大的因素之一，現在最新研究更進一步發現，缺乏自主性的工作，還與健康風險增加有關。

美國北伊利諾大學和印第安納大學的研究人員採用長達 20 年間的數據，發現人們對工作的感覺，與死亡之間是否有關。果然，研究人員發現，高壓力工作和對工作的控制程度不足，與較高的死亡率相關。

這份調查針對 3 千多名美國人進行 20 年的追蹤，其中大多數人在研究開始時都是 40 多歲。透過分析這些數據，研究發現，那些高壓力、低控制感工作的人，比低風險類別的人死亡的可能性高 43%。

在研究過程中死亡的人死因很多，但罹患憂鬱症是一個非常明顯的危險因素。研究人員表示，患有憂鬱症的人早逝的可能性增加 130%，死於高壓力、低自主性工作的人也可能遭受憂鬱症所苦。

研究人員表示，提高自主性一個相對簡單的選擇是讓人們決定在哪裡工作，無論是在家中或是咖啡館，還是其他非辦公場所，就這點而言，這次新冠病毒疫情大流行，可望為辦公室員工增加一些自主權。

公司還可以透過其他方式來提高員工自主權，尤其是對於那些不能在家工作的人而言。譬如允許人們選擇自己想做的事情是一種更高層次的自主權，而只允許人們對任務進行優先級排序，以及決定解決事情的方式則屬於低層次的自主權。

一些高科技公司可能會給員工挑選團隊或計畫，沒有太多迴旋餘地的企業仍然可以透過其他方式多給員工一些選擇的空間，可以對工作幸福感產生重大影響。

研究人員還發現，認知能力低，即工作需求超出當事人能夠了解和解決問題的能力，再加上壓力大的話，與較高的死亡率有關。此外，更有趣的發現是從事高壓力工作，但對工作有控制權的人，比從事低壓力工作的人更有生存能力，他們發展得更好並更健康。

研究人員推測，原因之一是擁有高度自主權，即使他們的工作非常高壓，他們仍然能夠以更健康、更快樂的方式來塑造自己的生活，例如運動、戶外活動或放鬆。

人力資源專家也說，靈活性、自由和自主權是工作滿意度的關鍵部分。當自由瀰漫在工作場所文化中時，周圍會有一群快樂的同事，最重要的是，工作場所的自由感，比較能達到工作與生活平衡的目標。北伊利諾大學和印第安納大學的研究已發表在《應用心理學雜誌》(Journal of Applied Psychology)。

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