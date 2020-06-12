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大腦耗損太大 長期負面思考易罹患阿茲海默症

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Laulcare CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Laulcare CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

負面思考不但有害心理健康，最新研究發現生活中重複性的負面思考還會導致認知能力下降，甚至增加阿茲海默症的罹患機率。

抑鬱和焦慮是已知的阿茲海默症危險因素，但研究人員想盡一步了解潛在原因。倫敦大學學院精神衛生學系研究人員找來超過 350 55 歲以上的參與者，在兩年期間裡要求他們回答有關如何看待負面體驗的問題，重點關注反覆性負面思考模式，例如對過去的反思和對未來的擔憂。參與者還完成抑鬱和焦慮症狀的測量，評估他們的認知功能、測量記憶、注意力、空間認知和語言。

另外再對大約三分之一的參與者進行 PET 正電子發射斷層掃描，以測量 tau β 澱粉樣蛋白的沉積物，這兩種蛋白質沉積物是導致阿茲海默症的主要因素。掃描結果顯示，與那些不是悲觀主義者的人相比，花更多時間進行消極思考的人有更多的 tau β 澱粉樣蛋白堆積，出現更差的記憶力和更大的認知能力下降現象。

該研究還測試焦慮和抑鬱程度，發現抑鬱和焦慮與隨後的認知能力下降相關，但與澱粉樣蛋白或 tau 沉積無關，代表重複的負面思考可能是抑鬱和焦慮增加阿茲海默症罹病風險的主要原因。研究人員認為，其他研究發現生理壓力也可能導致澱粉樣蛋白和 tau 沉積，而複性的負面思考可能透過影響高血壓等壓力指標，加劇阿茲海默症的風險，

先前的研究也支持這項假設。根據 2019 年的一項研究 ，人越積極，對心臟病發作、中風和任何死亡原因的保護就越大。其他研究也發現，樂觀與其他積極的健康屬性之間存在直接關係，例如更健康的飲食和運動習慣、更強的免疫系統更好的肺功能等。

研究人員表示，已知中年和老年的抑鬱和焦慮是罹患失智症的危險因素。現在進一步發現某些與抑鬱和焦慮有關的思維方式，可能是為什麼患有這些疾病的人更容易患失智症的可能原因。接下來將了解諸如正念或冥想之類的心理工具是否可以降低失智症的風險。該研究已發表在阿茲海默症協會的期刊《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer's and Dementia） 。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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