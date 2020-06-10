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造就微軟帝國的關鍵 比爾蓋茲：學會授權

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/OnInnovation CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/OnInnovation CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

很多企業有很好的產品、優秀的人才，但規模一直無法擴大，很多時候是因為領導者事必躬親，無法下放權力。比爾蓋茲就談到授權的重要，他說創業之初他也是控制狂，但隨著公司規模擴大與市場機會無窮，他了解身為領導者必須意識到自己不是萬能，要有影響力就要學會任務下放，也是微軟發展至今天規模的轉折點。

FOX busines 報導比爾蓋茲的管理之道，蓋茲說自己在 1975 年與其他人共同創業時，是個名副其實的控制狂與工作狂，根本沒有所謂的假期可言。當時蓋茲想要盡善盡美，連其他人寫的程式他都會拿來重寫。

此外，他親自面試每個應徵者，甚至還記住員工的車牌號碼，這樣他就知道他們何時到辦公室及何時離開。但最終他知道自己不得不放手。他說，微軟當時有約 10 名員工，他就意識到自己要重寫每個人的程式是不可能的事。

他說他當時對自己說，「好吧，我們將發表我沒有經手過的程式。那對我來說很難，但是我已經克服了。」但他仍然希望在每位新員工雇用之前自己都要面試過，並且至少要看一下他們寫的程式。

後來微軟員工增加到 40 人，但面對蓬勃發展的市場需求，這還不夠快。他說他需要雇用更多員工來滿足龐大的市場，1980 年他找來史蒂芬‧巴爾默（Steve Ballmer）幫他雇用新員工，但蓋茲一開始仍然堅持自己要面試過才能雇用，後來巴爾默用數字說服他必須授權才能成功。

後來蓋茲了解自己必須透過授權、協調和為經理人塑造願景來領導微軟。他說，如果你想編寫最受歡迎的辦公生產力軟體，那絕對是一個人做不到的事情，因此每個人都必須決定他們想要達到的組織規模。然後需要有一個框架，顯示公司需要什麼樣的技能，選擇自己擅長以及如何找到其他人來填補技能空缺是非常重要的步驟。

但他說大多數企業創始人都無法做到這一點，也無法放棄過去從中獲得很多樂趣和安慰的工作。這裡講的是凡事事必躬親的習慣。

現在微軟全球有 14.4 萬名員工，去年的銷售額為 1,386 億美元，利潤為 463 億美元，比爾蓋茲的身價估計為 1,112 億美元。認識到自己的極限，學會授權可能是造就微軟帝國的一個很重要的轉捩點，也是許多西方企業發展成跨國企業的一個關鍵因素。

但授權必須懂得放權，否則反面效果會變成微觀管理，授權可能容易但放權難，對許多亞洲習慣一言堂的企業而言，尤其是年紀較大的領導者，要他們下放權力恐怕是一件更難的事。

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