為何老年人是假訊息散播主力？哈佛研究：認知能力下降不是主因
【文‧黃嬿】
社交媒體時常會有人刻意營造假訊息，但老年人比其他年齡的人更容易分享假新聞和有問題的網址，一項針對美國 2016 年總統選舉的研究結果發現，老年人分享假訊息的次數是年輕人的 7 倍。一般人都以為老年人就是認知退化，或是因為孤單而想要藉由訊息分享與他人聯繫，但哈佛大學研究員為老年人平反，認為多數猜測都是一種刻板印象。
MIT 科技評論報導這項由哈佛大學心理學系博士後研究員 Nadia Brashier 發表的研究。研究作者指出，一般對老年人散播錯誤訊息的解釋有兩種，一是年紀大了，認知能力下降，使他們做出明智判斷的能力降低；第二是孤獨，年長者因為想與其他人保持聯繫，因此容易不經判斷就直接轉發錯誤訊息。他認為這兩種解釋都不正確。
Brashier 說，記憶力會隨著年齡下降沒錯，但不是每個人都會認知能力下降，有些人根本沒改變，且隨著人生閱歷增加，擁有的常識比年輕人更多，總地來說老年人處理和理解訊息的能力並沒有改變。至於孤獨說法，老年人並不是最孤獨的一群，且科學家目前也沒有證據證明孤獨會讓人分享更多假新聞。
認知能力下降不能完全解釋老年人較大量參與假新聞傳播，他反而認為，老年人分享假新聞的原因是人際關係與數位素養不足。一項實驗發現，就算看到貼上假新聞的訊息，短時間內會記得這個說法是假的，但因為重複看增加熟悉度，變成只會記住這個訊息，但忘記這個訊息的其他原始背景，然後就以為這是事實。研究人員稱這是事實錯覺，老年人特別容易受影響。
研究人員認為，老年人是社交媒體的新使用者，是造成他們數位素養不足、難以發現操作過的訊息是主要原因，但這不代表老年人沒有能力判斷事實。Brashier 研究發現，老年人實際上更擅長評估頭條新聞的準確性。因此，他認為當前社交媒體使用事實檢查（Fact Check）與假訊息標籤，不一定能有效減少假訊息傳播。
報告指出，除了對社交平台的了解不如年輕一代，老年人的社交圈小，且比較信任認識的人，也是造成他們比年輕人更容易傳播假訊息的原因。這項研究已發表在《心理學發展趨勢》（Current Directions in Psychological Science）期刊。
- Older users share more misinformation. Your guess why might be wrong
- How Warnings about False Claims Become Recommendations.
【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言