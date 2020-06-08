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運動後別急著漱口 漱口水會影響鍛鍊後的降血壓效果

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
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【文‧Nana Ho】

漱口水可以清除口腔中令人討厭的細菌，維護人們的牙齒健康．但英國一項小型研究發現，在運動後使用漱口水卻會抵消運動帶來的舒張血管、降低血壓好處，但為什麼會發生這種情況？

當人們在運動時，身體會產生大量的一氧化氮，這些一氧化氮會舒張血管，促進活動肌肉的血液循環並降低血壓，即使在運動結束後這種擴張血管的效果仍會維持好一段時間。

之所以能長時間起效與口腔細菌和硝酸鹽的相互作用有關。過去研究發現，口腔中的某些細菌會將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，當亞硝酸鹽和唾液因吞嚥進入胃部，它就會被吸收到血液循環中，還原成一氧化氮達到持續舒張血管並降低血壓的效果。

然而這項益處還得仰賴口腔中的細菌完成，《自由基生物學與醫學》（Radical Biology and Medicine）刊載的最新研究中，英國普利茅斯大學團隊發現，如果在運動後立即使用抗菌漱口水，這種生物學機制似乎會大大被抑制。

在這項小型研究中，團隊找來 23 位健康的成年人在跑步機上運動 30 分鐘，接著再於剛結束及結束後 30 分、60 分、90 分時，分別給予受試者抗菌漱口水或薄荷口味的安慰劑漱口。

實驗進行的每個階段，研究人員都持續對受試者進行了血壓測量。結果顯示，使用抗菌漱口水使收縮壓的降幅減少了 60% 以上；在訓練 1 小時後，安慰劑組的平均收縮壓降低 5.2 mmHg，漱口水組則僅減少 2.0 mmHg。

訓練結束 2 小時後，安慰劑組的血壓與鍛鍊前相比仍呈現顯著降低，漱口水組則沒有出現受益的情況。

雖然這只是小規模研究，但團隊認為這可以提醒人們，並非所有細菌都一定對我們有害，運用抗菌化學物質無限制的影響口腔中微生物的環境，也很可能會妨礙能促進身體健康的重要生物學過程。

營養學家 Craig Cutler 認為，從這項研究來看，口腔細菌合成亞硝酸鹽可以說對促進血壓降低和增加氧和作用相當有幫助，「這就像口腔細菌是打開血管的『關鍵』，如果把它們清除就無法生成亞硝酸鹽，讓血管仍保持現有狀態。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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