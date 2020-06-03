疫情、失業、暴動 美國 2020 年將烙印歷史傷痕

【文‧黃嬿】

2020 年世界最強美國似乎被詛咒，10 萬多人因全球武漢肺炎疫情死亡，4 千萬人失業。才剛撐過最嚴峻的時刻，又發生警察殺害黑人事件導致金恩遇刺後最嚴重的暴力衝突。這些事件加在一起，讓美國陷入混亂的嚴峻形勢，現在致命疾病仍未完全控制，經濟又遭受毀滅性打擊，許多經濟學家預言，美國人的苦難才正要開始。

先前 2 個半月，美國為應對疫情、醫院不堪重負，城市封鎖，失業率飆升，自 3 月以來，四分之一美國工人已申請失業救濟。許多人不滿封鎖令，抗議者在全國各地示威，在密西根州甚至迫使國會大廈關閉，至今至少有 10 萬人死於去年幾乎沒有人聽說過的疾病。

上週明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯一名警察殺死名叫喬治佛洛伊德的黑人，他被壓制時大喊的「我無法呼吸」現在已經成為共同的情感象徵，讓這個因長期經濟不平等的大悶鍋再也頂不住壓力，失控動亂迫使全美共有超過 40 個城市實施宵禁。

無論歷史學家、經濟學家都認為美國現在的狀況是歷史罪孽。芝加哥伊利諾大學歷史學家 Barbara Ransby 表示，新型冠狀病毒爆發使長期存在的種族不平等現象急劇惡化，警察暴力的影像只是將這個現象變成真實可見的事件。

這場動盪可能是在健康和經濟緊急情況的大背景下發生的。根據美國勞工統計局的數據，4 月年輕人的失業率創下 1948 年以來最高程度，其中 16~19 歲的年輕人為 31.9%，20~24 歲的年輕人為 25.7%。

非裔美國人的失業率通常是白人 2 倍。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，黑人受新冠病毒感染的比例過高，有報告種族個別數據的州，黑人約占死亡總數三分之一。

經濟學家認為，經濟不穩定的情況下，很可能助長美國城市街道的廣泛暴力。紐約時報訪問明尼蘇達州檢察長說，最近當他在城裡散步或跑步時，感到盤繞在整個城市的焦慮即將來臨。他說，許多人被關了 2 個月，他們感到不安，其中一些人失業，一些人繳不出房租，他們很生氣、很沮喪。

挫敗感可能會加劇，因大流行造成的經濟崩潰才剛開始。美國總統川普等於提油救火，他對抗議活動的第一反應是說，「當搶劫開始時，槍擊就開始了」，這是佛羅里達警察局長在 1960 年代最臭名昭彰的話。有些人說他是故意的，讓美國的種族暴動掩蓋他防疫失敗的現實。美國有學者甚至認為，川普不準備找到讓國家動亂和平落幕的方式，而是啟動內戰來解決。

歷史上的總統彈劾案、與警察殺人有關的遊行示威，甚至全球流行病都有先例。但在如此短的時間內匯合更加劇國家的不安感。有人認為新型冠狀病毒與這次種族事件可望與 1930 年代大蕭條以及 1968 年金恩遇刺時，將美國推向轉捩點，但更多人不這麼樂觀。

《紐約時報》把一切罪過推給川普，報導談到，川普成為美國總統本身就是右翼暴力的開端，包括維吉尼亞州夏洛茨維爾的白人民族主義暴動，匹茲堡猶太教堂的屠殺，針對埃爾帕索拉丁裔的大規模槍擊事件等等。現在所有新仇舊恨因為經濟衝擊成為全國性暴動，美國今年夏天很可能迎接歷史上的新內戰。

新型冠狀病毒對低收入者打擊最大，這場動亂可能只是這次疫情引爆的第一個失控局面。媒體分析，由於多數美國人在政府救助下可能還沒有感受到情況的嚴峻，隨著政府巨額支出迅速用光，未來美國的日常生活和意識，無論經濟還是個人，新型冠狀病毒的破壞程度都將越來越明顯。

2017 年 Jon Meacham 在《時代》雜誌的文章談到，從 1776 年獨立宣言、1861 年南北戰爭爆發到 1941 珍珠港事變、1968 年金恩遇刺，美國似乎每 50 年就會發生一次重大事件。50 年過去了，川普時代會為美國帶來什麼歷史註解，現在似乎漸漸清晰。

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