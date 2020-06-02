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不只要救蜜蜂 研究發現蛾對授粉也一樣重要

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧藍弋丰】

蜜蜂辛勤授粉，是地球許多植物得以傳宗接代的重要助力，也包括農產品也得授粉才會結實累累，因此蜜蜂大量減少讓全球心生警惕，許多針對蜜蜂減少的研究出爐，敦促減少使用各種會傷害蜜蜂的殺蟲劑。不過，蜜蜂不是唯一的授粉昆蟲，當蜜蜂受到大量關注同時，其他授粉昆蟲卻相對受到冷落。刊登於英國皇家學會《生物學報》（Biology Letters）的新研究發現，惹人厭的蛾對授粉也有重大貢獻。

人們對蜜蜂的關注超過蛾，這跟蜜蜂比較討人喜愛、蛾惹人討厭有關。蜜蜂在大眾文學裡總是辛勤工作的形象，生產蜂蜜更給人甜蜜的感覺，但蛾給人的印象，就只有夜間在燈光旁四處飛舞、衣蛾幼蟲到處咬破衣服、印度谷螟在食物櫃裡氾濫成災、秋行軍蟲（草地貪夜蛾）幼蟲在田裡吃光作物等等，這些讓人氣得牙癢癢的害蟲事蹟。

不過，研究團隊發現，蜜蜂在白天授粉，蛾則擔任夜間授粉的重要工作，且蛾的夜間授粉比起蜜蜂白天授粉範圍更廣更複雜。研究團隊主持人倫敦大學學院 Richard Walton 博士指出，許多蛾都會拜訪花朵，在授粉過程扮演重要角色。研究發現調查的蛾類中，有 45% 會傳播花粉，為 47 種植物授粉，其中有許多植物是蜜蜂、蝴蝶、花虻等白天授粉昆蟲很少拜訪的，也就是說，這些植物仰賴蛾來授粉。

研究團隊也發現，蜜蜂與熊蜂雖然在授粉的角色極為重要，不過蜜蜂很有效率，往往鎖定花蜜與花粉產量最豐沛的植物，若是花蜜與花粉較貧乏的植物，就不大光顧，但蛾來者不拒，因此授粉植物更多元。蛾傾向光顧開放式花朵，例如黑莓花與豆科植物。

先前針對蛾授粉能力的研究，往往把注意力放在蛾的口器，不過研究團隊發現蛾毛茸茸的身體，當光顧花朵進食時，會沾滿花粉，這才是蛾主要的授粉方式。

蛾能彌補白天授粉昆蟲的不足，提供更多元化的授粉管道，有助於維繫生物多樣性，並回過頭來幫助農田，但 1970 年代以來，蛾受大量殺蟲劑影響，數量大減，授粉能力也大為減弱。蛾的數量減少不僅植物無法授粉，對於以蛾為食物的鳥類來說也是一大噩耗，如布穀鳥數量就跟著蛾的數量一起減少。以蛾為食的蝙蝠也一樣受害。

幫助蛾恢復數量，與幫助蜜蜂恢復數量同樣重要，且兩者都牽涉到殺蟲劑使用，但研究團隊認為，對蛾來說，或許更重要的是先要改變大眾對蛾的心態。夜間出沒的蛾常被忽視，不像白天可看到的蜜蜂受人喜愛，蛾又在大眾印象充滿負面形象，很難引起保護慾望，不過對植物授粉來說，蛾與蜜蜂同等重要，是該提升蛾的關注度的時候了。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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