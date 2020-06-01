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確診孕婦胎盤出現損傷痕跡 科學家：神祕凝血問題可能也於胎盤發生

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Nana Ho】

新冠肺炎（COVID-19）可能導致神祕凝血和血管損傷問題。最近美國醫院小型研究發現，許多懷孕時確診的婦女產後胎盤都有受傷跡象，意味病毒影響的血流異常現象很可能也在胎盤發生。儘管還只是早期研究，但科學家認為，這項研究提醒疫情間持續臨床監測孕婦的重要性。

西北醫科大學婦科醫院自 4 月起便開始關注懷孕時確診新冠肺炎的患者，根據出生後立即完成的病理檢查，16 位懷孕時曾確診新冠肺炎的婦女的胎盤有受傷跡象，從傷害類型來看似乎是病毒影響母親和子宮嬰兒間血流異常，科學家認為，這很可能是新冠肺炎的新併發症。

《美國臨床病理學雜誌》（Clinical Pathology）新研究中，研究團隊詳細描述了這項結果。西北大學醫學病理學家、研究作者 Jeffrey Goldstein 表示，由於這些嬰兒多數都是正常懷孕也足月分娩，照理來說胎盤並不會有什麼問題，但從調查來看，病毒似乎確實對胎盤造成一些傷害。

研究的 16 名婦女都在西北醫科大學婦科醫院分娩，4 人在分娩前 3~5 週出現類似流感症狀並確診，其餘患者則是入院時確認感染，但其中 5 人從未出現症狀，另一些患者則在分娩時有症狀。

最終 15 人順利分娩，僅 1 名患者流產，由於該患者屬無症狀患者，仍不確定流產是由病毒引起或其他原因。

好消息是，從目前有限的數據來看，胎盤損傷並沒有對嬰兒造成任何負面影響，15 名患者足月產下，都非常健康、漂亮且正常，但 Goldstein 認為，這項發現確實支持了該更密切監測確診女性可能懷孕的情形。

在針對胎盤的病理檢查，團隊發現確診孕婦的胎盤有兩種常見異常：母體血管灌注不足（MVM）和間質性血栓。在正常情況，MVM 通常會在妊娠毒血症（preeclampsia）或高血壓女性身上出現，但 15 名患者中只有 1 人屬於這種情況。

由於血流被阻，許多胎盤都比預期要小，但因為胎盤有大量冗餘區，即使只有一半正常運作，嬰兒通常也完全正常，但仍無法排除影響某些懷孕的可能性。

胎盤是胎兒發育成形的第一個器官，就像胎兒的肺、腸、腎和肝，從母親的血液吸收營養並交換廢物。共同作者 Emily Miller 形容，胎盤就像胎兒的呼吸器，如果受損無法正常工作，可想見或許會產生可怕的後果。

過去曾有研究指出，1918~1919 年流感大流行期間誕生的兒童終生收入較低，也更容易有心血管疾病，考量到流感病毒無法穿越胎盤，Goldstein 認為，真正的影響因素很可能是免疫活動和胎盤受損害。

無論如何，研究都揭露對確診孕婦持續臨床監測的重要性。Miller 指出，醫生可以檢查胎盤輸送氧氣的狀況，或使用生長超音波關注嬰兒是否以健康速度成長。

「沒有要危言聳聽的意思，但這些發現的確令我擔心。我不想從一項小型研究得出完整結論，但是初步了解病毒可能如何改變胎盤、對孕婦的健康產生影響相當重要，我們必須討論是否該改變如何監測孕婦的方式。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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