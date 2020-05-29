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步入千禧世代後塵 Z 世代就業夢碎

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Ryan Vaarsi CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Ryan Vaarsi CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

還記得 2008 年金融危機期間，剛踏入就業市場的千禧一代面臨的就業挑戰，十年後這個場景似乎又捲土重來。隨著新型冠狀病毒對全球經濟的衝擊，今年的畢業生，即所謂 Z 世代在找工作的時候可能會更困難。

現在美國的失業率是不堪入目的數字，在服務業與石油天然氣行業裁員下， 5 月失業率將飆升至 22%。即使經濟解封後下半年將逐漸恢復正常，但美國銀行預計，到 2020 年底失業率將降至 9.6%，2021 年底失業率將回落至 7.5%，直到 2022 年才會達到危機前程度。

川普的經濟顧問 Kevin Hassett 說，「每個失業者都是生活處於動盪的人」，美國政府數據顯示，2 月年薪在 4 萬美元以下的人當中，高達四成在疫情期間失去工作。

不只低薪者受衝擊最大，即將進入就業市場的畢業生也將面臨坎坷的道路。據美國大學與雇主協會的數據，美國有 22% 雇主取消實習機會。5 月第一週，招聘網站 Monster.com 只有不到 2,500 個實習機會，去年同期有 18,000 多個。剩下的許多實習機會都能遠距完成。

大流行的短期衝擊將留下長期傷疤。決議基金會（Resolution Foundation）估計，今年畢業生 3 年內不太可能找到工作，畢業生就業可能性將下降 13%，而學歷最低的畢業生就業可能性會下降 37%。

美國現在 20~24 歲年輕人失業率高達 25.7%，即使確實找到工作的人，這次疫情對職業和收入的影響將長達十多年。比利時根特大學（Ghent University）研究發現，經濟衰退期間進入勞動力市場的畢業生，長達 10~15 年的就業時間，收入要比健康經濟時期進入就業市場的人少。意思指這種影響可能會持續到 2030 年。

美國就業市場榮景可能需要數年才能復原。自 3 月中旬以來，約有 3,900 萬人申請失業救濟，芝加哥大學預測，即到 4 月 25 日所有失去的工作，有  1,160 萬個工作將從此消失。富國銀行也預期，勞動力市場可能要花好幾年的時間才能從大流行引起的崩潰恢復

PNC 首席經濟學家 Gus Faucher 認為，失業率 3~4 年內不會恢復到 4%~5% 的健康程度。儘管之後失業率可能會急劇下降，但在對疫情最敏感的經濟領域，失業情況可能會持續幾年時間，譬如航空業、娛樂業，零售業將縮小結構。即使有政府的紓困救助，許多小企業仍將破產，與旅行相關的行業將發生永久性變化。

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