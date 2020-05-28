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研究：羥氯奎寧治療新冠肺炎不僅無效 還會增加死亡風險

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
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【文‧Nana Ho】

新冠肺炎的多種潛在治療藥物中，羥氯奎寧和氯喹都曾寄予厚望，然而最近一項針對近 10 萬人的大型研究顯示，羥氯奎寧和氯喹治療新冠肺炎不僅沒有成效，甚至還會增加患者的死亡風險。

羥氯奎寧（hydroxychloroquine）常見用於治療關節炎，氯喹（chloroquine）則用於抵抗瘧疾，兩種藥物都可能產生心律不整等嚴重副作用，然而隨著藥物在一些初步實驗傳出具治療潛力後，公眾人物的宣傳促使許多國家政府大量購買準備。

儘管美國食藥署維持一貫謹慎態度，然而美國總統川普公開讚揚羥氯奎寧療效後，一些國家已積極準備採購。除了巴西衛生部長公開建議用來治療輕症等患者，英國甚至已訂購價值 3,500 萬英鎊（約台幣 13 億元）的羥氯奎寧藥物做足準備。

只是最新公布的大型研究結果可能讓這些人失望了。檢查數百家醫院、包含 9.6 萬名患者的治療紀錄後，最新《刺胳針》（The Lancet）論文指出，這 2 種藥物都無法為住院的新冠肺炎患者帶來好處，實際上還可能增加患者死亡風險。

在這項研究調查中，研究人員比較 4 種藥物組合的結果：其中兩組只接受羥氯奎寧或氯喹單一種藥物治療，另外兩組則是給予藥物與抗生素組合，並準備了不接受任何相應藥物治療對照組。

研究結束時，對照組有約 9% 患者死亡，單獨使用羥氯奎寧、氯喹治療的組別死亡率分別為 18% 和 16.4%，綜合使用藥物與抗生素組的死亡率提高到 23.8% 和 22.8%。

研究人員估計，與潛在的健康問題相比，這兩種藥物使患者死於武漢肺炎的風險更高 45%，使用羥氯奎寧、氯喹治療不僅無法使武漢肺炎患者受益，更可能導致嚴重心臟問題產生並增加死亡風險。

英國利兹大學醫學院副教授 Stephen Griffin 認為，《刺胳針》的最新研究幾乎可說是「里程碑」式的治療研究。「種種跡象顯示，這兩種藥物肯定不該在無法監測併發症的實驗環境外使用。在沒有臨床監督的情況下就高度肯定這些藥物的療效，很明顯錯誤、也不負責任。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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