疫情肆虐窮人丟工作 為富人理財商機卻強強滾

【文‧藍弋丰】

當經濟面臨面臨風暴，總是很容易造成「窮者越窮，富者越富」，新冠肺炎疫情來襲也是如此，當疫情肆虐造成經濟急凍時，受到最大影響的是低收入勞工，然而就在底層勞工掙扎求生的同時，為富人理財，卻因為富人受到疫情與經濟危機而重新配置資產，交易量大增而商機大增。

美國聯邦儲備系統（Federal Reserve System，Fed）於 2020 年 5 月中旬發表報告，顯示在新冠肺炎疫情以及防疫措施造成的經濟急凍下，美國於 2020 年 3 月有五分之一成年人失業或是工時減少，其中，低收入勞工受創最嚴重，家戶所得低於 4 萬美元的家庭，有 39% 回報丟了工作或工時減少，相較之下，家戶所得在 4 ~ 10 萬美元之間的中產階級丟工作的只有 19%，而家戶所得在 10 萬美元以上者僅 13%。

也就是說，經濟越脆弱的窮人，在疫情摧殘下，更容易丟掉工作，收入越高者，工作反而越穩定。美聯儲表示，由於 3 月疫情才剛開始擴散，實際的情況可能比調查報告結果又更加嚴重。

此外，美國底層的儲蓄狀況也是慘兮兮，2019 年疫情前的年度家戶經濟與決策調查（Survey of Household Economics and Decisionmaking）中，30% 美國成人無法靠借貸或儲蓄支應 3 個月的開支，25% 沒有退休儲備，12% 連 400 美元的意外支出都負擔不起，這還是疫情前的狀況。

若分族裔來看，疫情前就有 35% 非裔勞工若臨時失業，無法負擔當月的支出，29% 的西裔勞工與 19% 的白人勞工也是如此。當疫情造成失業超過 3 個月，將有大量美國人陷入困境。

不過當窮人丟了工作，亟需紓困的時候，為富人工作的商機則增加了，因為富人面臨疫情造成的經濟變動，急忙重新配置財富，其結果，幫富人理財的商機大增，對瑞銀（UBS）和瑞士信貸（Credit Suisse）來說，真是天賜良機，當全球金融業面臨疫情寒風，這兩大全球最大財富管理機構，第一季營收獲利卻強強滾。

賺富人的錢才是好主意

瑞銀在疫情爆發的 2020 年第一季，每天接到 400 萬次私人客戶的交易諮詢，是疫情前的 2019 年 12 月的 2 倍。當金融界因為貸款風險提升必須提高準備金，財富管理機構卻在全球經濟萎縮的同時，還能大賺交易費用。瑞銀財富管理的淨毛利提升至 20 基準點（萬分之一），這讓瑞銀於 2020 年第一季創下 2008 年全球金融風暴以後最佳季表現。

瑞士信貸也創下兩位數百分點成長，另外美國的高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）、美國銀行（Bank of America）的財富管理業務也一樣欣欣向榮。瑞士私人財富管理銀行百達集團（Pictet）以及瑞萬通博（Vontobel）則正磨刀霍霍計劃擴展業務。

瑞士銀行界過去 10 年來進行策略轉換，鎖定富人商機，而自一般大宗交易撤退，這個策略在如今的全球危機下獲得回報，當其他金融業者受疫情拖累，瑞士金融業者如瑞士信貸雖然也有受創，但是在財富管理方面的收穫卻是遠超過其他領域的損失。瑞士金融界轉進富人財富管理的決策，如今證明是比其他歐洲金融同行更好的商業模式，不僅平時利潤就較高，在危機時刻還反而更豐收。

不過這個好光景不一定能持續，在第一季的豐收後，若全球經濟持續下行，導致各種資產價格下跌，即使交易仍然持續，但是財富管理收取交易費用與交易金額成正比，當資產價格下滑，交易金額下降，交易費用收入不可避免的會跟著下跌。

此外，在富人轉換資產避險潮過了之後，或是當經濟逐漸回復正軌，財富管理營收會不會斷炊呢？這倒不至於，因為富人坐擁資金，有能力投入風險資產，另一方面各國為了緩和經濟衝擊降息，資金成本勢必再度降低，而經濟急凍讓許多產業陷入困境，有許多投資標的任君選擇。瑞銀調查顯示 37% 富人投資者有意危機入市，在接下來 6 個月增加投資。

瑞士金融界這 10 年來認為賺富人的錢才是好主意，目前看來果然如此。當窮者越窮時，富人相對不受影響，為富人理財還賺更多錢。畢竟，想從入不敷出的窮人手上掏出錢來，肯定是比從富人手上賺錢困難得多。

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