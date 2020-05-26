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母體受孕前若男方有飲酒習慣 對胎兒發展也有不良影響

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Yun-Chu Wang】

美國加州大學河濱分校（University of California，Riverside）的科學家，試圖研究父母飲酒與胎兒發育之間的關係。

發表於《酒精中毒：臨床與實驗研究》（Alcoholism: Clinical and Experimental Research）期刊的研究顯示，當飲酒後的公鼠和未接觸酒精的母鼠交配，生下的幼鼠會有嚴重大腦缺陷，其中受損最嚴重的是大腦新皮質（neocortex）區域。

新皮質是哺乳動物大腦最複雜的部分，負責處理複雜的認知和行為功能，當基因表達異常便會造成錯誤連接，使新皮質產生缺陷。儘管這些幼鼠及母親都沒有接觸酒精，但這些幼鼠的大腦與患有胎兒酒精症候群（Fetal Alcohol Spectrum Disorders，FASD）模式小鼠的大腦構造一樣。

負責這項研究的心理學副教授 Kelly Huffman 表示：「人們都知道女性懷孕期間飲酒會危害胎兒健康，然而大多數人都沒有意識到，男女雙方受孕前飲酒也會對胎兒造成影響。我們的研究顯示父親在母親受孕時飲酒，會對小孩的大腦和行為發展有負面影響。」

Huffman 團隊在《神經藥理學》（Neuropharmacology）期刊發表第二篇論文，顯示補充膽鹼（choline）可有效預防產前飲酒的不良影響。膽鹼是人體必要的營養素，當讓懷孕母鼠飲酒後服用膽鹼，可有效降低產前飲酒對子代造成體重較輕、大腦重量較輕、新皮質構造異常等負面影響。

Huffman 副教授說：「產前飲酒後補充膽鹼可有效改善子代大腦構造異常和行為發展異常的情形，因為這改變了和 FASD 相關基因的表現型。」

第一個研究中，公鼠先持續飲酒 2~3 週再與未接觸酒精的母鼠交配。Huffman 團隊發現，父親在受孕前飲酒會引響子代大腦新皮質的基因表達和連接能力，且子代還會表現一些非典型特徵，如焦慮、過動症、運動能力低落等，這些現象都與現有文獻紀錄酗酒父親生育子代的行為模式一致。

Huffman 指出，男方於持續中度或重度酒精成癮時期產生的精子，受孕後對子代會有負面影響，這些影響甚至會持續數個世代。在先前研究，亦闡述即使只飲酒一次，父系的生殖細胞還是會影響子代。

除此之外，研究團隊發現父親飲酒對兒子造成的影響似乎比女兒更大，影響層面包含子代活動力劇增、協調能力受損，還會降低短期運動學習（motor learning）能力。

此研究起初是為了檢查受孕前父親飲酒對新皮質解剖構造發育情形的影響，包含遺傳模式、腦迴路發育以及廣泛的子代行為分析，Huffman 團隊將小鼠實驗的規模擴大，以進一步研究父親飲酒對子代的影響，會否持續遺傳到好幾個世代以後。

補充營養素解決困境

在美國，高達 18% 懷孕婦女會在懷孕期間飲酒，而受孕前和懷孕期間飲酒都會讓子代發育異常。在小鼠中，母親在產前飲酒會讓腦部解剖構造發育異常，包含體重下降、腦重量降低及腦體積縮小。同時，孕期飲酒會讓嬰兒的新皮質和腦迴路連接嚴重異常，無法執行精確功能。

第二項研究中，Huffman 團隊讓母鼠在懷孕期間飲用濃度 25% 酒精（此為 FASD 模型的常規劑量），且每公升飲品含 640 毫克氯化膽鹼（choline chloride），研究目標是試驗膽鹼對產前飲酒引起的新皮質異常、行為發展異常能補救多少。

膽鹼是維他命 B 群的重要成分，對大腦發展有很重要的影響，因為提供和 DNA 連接的甲基，因此會影響基因表達。研究團隊考量到產前飲酒會有跨世代影響，認為藉由飲酒後補充膽鹼可降低傷害。

研究第一作者 Bottom 說：「根據我們的發現，若讓在懷孕期間飲酒的婦女補充甲基，如膽鹼，能有效降低產前飲酒的傷害。這可能也會減少產前飲酒造成 FASD 跨世代傳播的機率。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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