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統整40年衛星數據 科學家確定全球暖化加劇熱帶氣旋強度

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emma stein】

我們或已隱約感覺到發生在世界各地的某幾場熱帶風暴比以往還要強烈，現在一篇新研究收集了具統計意義的全球風暴趨勢，證實全球暖化加劇了熱帶氣旋的強度，未來很可能發生比目前都還更強烈、更危險的熱帶氣旋，尤其是大西洋海域。

在全球每個會形成颶風、颱風的地區，科學家已觀察到熱帶氣旋最高持續風速逐年增強，而推動這一增長現象的不是別人，正是逐漸變暖的地球。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與威斯康辛大學麥迪遜分校科學家合作，分析了近 40 年（1979～2017 年）的颶風衛星圖像，研究困難的是每年數據都與去年有所不同，每顆新的氣象衛星又有新工具以不同方式獲取數據，因此研究團隊耗費了大量力氣將所有數據編織在一起。

研究主要作者 James Kossin 指出，2014 年時確定颶風正在「遷徙」，熱帶氣旋往更南方與更北方移動，導致以前原本受熱帶氣旋影響較小的沿海人口面臨更大風險；2018 年時，颶風在陸地上的移動速度更加緩慢，隨著風暴在城市地區上空徘徊（通常持續很長時間），水災風險也逐年增加。

研究團隊發現未來 10 年內，風暴風速超過 110mph（薩菲爾-辛普森颶風風力等級<Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale，SSHWS>分類中 3 級以上）的可能性將增加 8%，而造成嚴重破壞與傷亡的風暴，本上就是薩菲爾-辛普森颶風風力等級中 3 級以上的颱風、颶風。

與理論一致的是，研究指出海洋表面溫度升高主要增加了熱帶氣旋的強度，而不是發生頻率。雖然確切原因很複雜，但新研究表明了全球暖化對人類帶來的最直接衝擊之一，未來幾年全球勢必得做好強颱/強烈熱帶風暴來襲的準備。

新論文發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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