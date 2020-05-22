研究發現 30歲以上的女性更容易懷上雙胞胎

【文‧Nana Ho】

西澳大學（UWA）團隊透過一項新研究發現，做為對抗胚胎存活率下降的進化反應，當女性年齡到達 30 歲時，懷上雙胞胎的機率反而會增加。

儘管科學界早已知道女性在中年生理週期更容易懷上雙胞胎，但發表在《自然生態與進化》（Nature Ecology and Evolution）上的新研究解釋了這種現象的進化史。

在過去數十年間，由於營養狀況、輔助生殖技術的改善，生育年齡變得越來越晚，許多國家的異卵雙胞胎人數開始增加，為了確認這種情況的來源，西澳大學團隊和美國、英國研究人員使用數學建模進行了模擬。

結果顯示，大多數女性會在生育週期快結束出現雙排卵（double ovulation）的情況，也就是每次週期都釋放兩個卵子，但其中只有一小部分能同時受孕導致雙胞胎的誕生。

西澳大學生物科學院副教授 Joseph Tomkins 表示，從研究來看作為年齡增長導致胚胎存活率下降的反應，雙排卵頻率增加維持了女性的生育能力。

「透過模擬測試，我們能證明在祖先群體中，進化支持了這樣的情況：釋放兩個卵子，但只有一個孩子出生，這意味著異卵雙胞胎是選擇生育的副產品，而不是單純增加人數的方法。」

Tomkins 認為，這項研究提供了重要的見解，說明人類過去的演化習慣仍影響著我們的現代生活，隨著越來越多女性選擇延後生育計畫的年齡，也間接導致異卵雙胞胎人口的增加。

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