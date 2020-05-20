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【外籍生又淪學工1】來台念企管、餐旅 卻變冷凍廠剝雞皮

貓會互相傳染新型冠狀病毒 但無證據顯示會傳染給人

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧Nana Ho】

全球已有數起貓科動物感染新型冠狀病毒的事件，究竟貓咪會不會傳播武漢肺炎？根據美日團隊的最新研究，貓咪確實會將病毒傳播給其他貓咪，但目前還無證據顯示會傳播給人，飼主不應過於恐慌。

《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）刊載的新研究中，威斯康辛大學獸醫院教授河岡義裕（Yoshihiro Kawaoka）與團隊針對 6 隻貓進行了研究，他們先讓 3 隻貓感染從人類患者身上分離出來的新冠病毒，之後研究人員在每隻貓的籠子裡再分別放入另一隻健康貓。

6 天以後，所有貓的鼻道中都發現病毒，但沒有任何貓咪因為病毒死亡，甚至連出現生病跡象都沒有，在經過了 6 天的時間後，所有貓身上的病毒都消失了。

儘管結果顯示貓確實可能感染並傳播病毒給同伴，但河岡也引述世界動物衛生組織（OIE）和 CDC 的話，強調目前還沒有證據顯示貓能將病毒傳給人，飼主沒有理由採取任何可能會損害寵物福利的措施，「人類還是傳播給其他人類病毒的最大風險」。

相反來說，研究證實人類確實會傳染給貓，包含美國布朗克斯動物園裡的老虎、美國紐約兩隻寵物貓的案例中，都曾與確診人類患者相處，美國一項研究也開始針對庇護所中曾暴露於確診患者身旁的貓咪進行檢驗，以目前的檢驗結果來看，貓咪自然感染的風險似乎非常低，在 22 隻接受檢驗的貓咪當中，僅有 1 隻呈現陽性反應。

研究作者之一 Sandra Newbury 強調，面對疫情風暴，動物福利組織正在努力為戲人類與動物間的關係，確保寵物能和飼主待在一起，「現在對所有人來說都是充滿壓力的時刻，人們比以往都更需要寵物提供的放鬆和支持」。

那麼飼主究竟該如何面對現在的情況？獸醫護理臨床事務副院長 Ruthanne Chun 提供 3 點建議：

  • 如果寵物和你一起生活在室內，且不曾和武漢肺炎確診患者接觸，你可以安全地如往常般與寵物進行互動。

  • 如果你檢測時呈現武漢肺炎確診，就應該限制與寵物的互動，保護它們免受病毒感染。

  • 美國獸醫協會和 CDC 已提供武漢肺炎患者居家管理寵物的其他指南。

「與往常一樣，動物主人應在其應急計劃中納入寵物和其他動物，包括保持兩周的食物和藥物供應。如果因病需要隔離或住院，也應做好照顧動物的準備。」

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