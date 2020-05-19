疫情緩解氣候變遷 專家指恐更嚴重

【文‧黃嬿】

新冠病毒大流行幾乎使全球經濟停滯，今年以來化石燃料的二氧化碳排放量將減少 5% 以上，創歷史新高，許多人慶幸這是這場危機下唯一好事，但氣候變化專家警告，新冠病毒危機後，溫室氣體很快就會回到以前的程度。

由於封鎖，印度空氣污染已大幅減少，印度北部的人們還說這是 30 年來第一次看到幾百公里外的喜馬拉雅山。由於經濟封鎖期間工業活動放緩，碳排放量和其他有害物質的含量下降速度有史以來最快 ，但科學家認為，這遠不足以阻止氣候變化。

雖然空氣更乾淨，但溫度上升趨勢並沒有減緩，2020 年 4 月美國記錄到有史以來最熱的 4 月，而今年有 75% 的機會將成為史上最熱的一年。這讓許多氣象專家擔憂，因為通常需要聖嬰現象讓太平洋變暖，才能使溫度升高到新紀錄。美國國家海洋和大氣管理局表示，2020 年 2 月和 3 月是溫度資料庫兩個最熱的非聖嬰現象月份。

4 月也是氣溫高於 20 世紀平均值的連續第 440 個月，代表如果年齡低於 35 歲，應該從未經歷過涼爽的 4 月。台灣今年 4 月氣溫出奇涼爽，是 24 年來最冷的 4 月，許多老一輩也說記憶中這樣的 4 月才正常。

很多人會感到疑惑，少排放不就代表大氣二氧化碳濃度下降，但事實上經濟封鎖減少二氧化碳排放，但這並不能減緩大氣濃度增加的速度，因為一旦釋出二氧化碳，分子就會在大氣滯留熱量，持續一世紀或更長時間。

國際能源署估計今年將減少約 8% 碳排放。但聯合國環境規劃署警告說，到 2030 年的十年，每年必須持續減少 7.6% 排放量，才能達到巴黎協議的目標。解封之後，我們還能保持 8% 的跌幅嗎？

許多地方政府的官員擔憂隨著日常生活恢復，人們將更常自己開車，而不是選擇公共交通工具，因為現在誰還想坐地鐵。英國運輸官員宣布如果人們保持衛生官員建議的 2 公尺遠社交距離，巴士和火車的運量將下降 90%，全世界都有類似現象，尤其現在油價史上最低，自行開車的人將愈來愈多。

疫情對解決氣候危機並沒有幫助，疫情大流行期間，不僅全球變暖還在持續，美國化石燃料產業還在繼續興建新的基礎設施，常常利用集會限制，使抗議者難以動員。由於大流行使大家分心，過去 12 個月來，巴西亞馬遜地區的森林砍伐達到自 2007 年開始每月追踪以來的最高水準。

疫情只讓人類災難雪上加霜。今年到目前為止，加州的野火數量增加約 60%，現在加州不僅要為氣候變化對火災季節的影響做準備，還必須對抗疫情。加州州長在本週例行新冠病毒記者會說，高溫越來越熱，愈來愈乾燥，越來越潮濕，這種情況為新現實。不只加州，專家直言，世界正在面臨新冠病毒大流行和氣候變化的雙重危機，疫情並沒有幫助人類免於氣候變遷之苦，此後可能還會加劇這場災難。

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