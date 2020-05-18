經濟撐不住 各國準備走瑞典模式

【文‧黃嬿】

當全球都因防疫執行嚴格限制令時，瑞典卻反其道而行，在疫情大流行期間，體育館、學校、餐館和商店一直開放，讓瑞典經濟不至於崩潰，但代價是瑞典的死亡率約為每 10 萬人有 32 例，高於美國以及北歐鄰國。然而瑞典還是堅持這政策，且對抗疾病是長期抗戰，現在似乎各國都選擇走瑞典路線。

英國首相 Boris Johnson 今天於經濟重建報告指出，大規模疫苗或治療方式出現可能會超過一年，在最壞的情況下，可能永遠找不到疫苗，因此封鎖可能得持續很久。瑞典同意對疫情的看法，但採取不同的態度。《外交》雜誌報導指出，瑞典首席流行病學家 Anders Tegnell 認為，與新冠病毒作戰是長期任務，採行短期經濟封鎖將最終適得其反，一旦解除感染，感染率將再次上升。

確實現在德國與南韓都出現感染病例再度上升的情況，這也是為什麼瑞典不認為嚴格封鎖有效，而要適度限制使大部分正常生活得以延續，更有可能幫助指導社會度過長期大流行病封鎖期。

瑞典當局不是完全放任，他們只施加一些拉平曲線的措施，譬如禁止超過 50 人公開聚會、禁止酒吧服務，高中和大學進行遠距教學等。目前為止，瑞典的重症監護病房還可負荷，日托和低年級教育繼續營運，醫院工作人員儘管壓力很大，但至少不必承擔額外托兒責任。

雖然瑞典人均死亡數北歐最高而備受批評，瑞典也改變防疫策略，但是他們選擇將資源投注在保護弱勢群體，而不像其他國家採取嚴格控制、罰款和維持治安。

大多數科學家認為，只有超過 60% 人口患有該病毒，才能達成牛群免疫。Anders Tegnell 預計，適度社會隔離措施及人們行為改變下，斯德哥爾摩市只要有 40% 市民有免疫力就足以阻止病毒擴散，且這種情況有可能在 6 月中旬發生。

無論其他國家是否接受瑞典的方法，現在許多國家都在嘗試模仿。丹麥和芬蘭都重新開放幼兒學校、德國允許小店鋪重新營業、義大利將很快重新開放公園，法國準備讓一些非必要的企業重新開放，包括農民市場和小型博物館及學校和日託中心。美國幾個州也正放寬限制，儘管川普抨擊瑞典模式，但仍朝著非常類似的方向發展。

各國有充分的理由放鬆限制。報導指出，統計死亡、破產、裁員、自殺、精神健康問題、國內生產總值和投資損失，以及其他因為病毒與抗疫措施造成的衝擊，將花費數年時間才能復原。

OECD 估算，每月與大流行相關的限制將使發達國家經濟減少 2%。法國、德國、義大利、西班牙、英國和美國經濟將在一年內萎縮 25% 以上。失業率上升到 1930 年後前所未有的程度，會加劇政治反彈與社會分化。

由於開發疫苗需要不短時間，因此封鎖不可能持續，解除封鎖將減輕經濟、社會和政治壓力。報導指出，如果這些國家遵循瑞典的牛群免疫政策，那麼各國為疫情付出的總成本將降低，且疫情可能會更快結束。

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