何時才能解除封鎖？WHO 建議各國先回答3個問題再做決定

【文‧Nana Ho】

隨著武漢肺炎疫情曲線稍微平復，一些國家地區開始有解除封城的計畫，為了避免開放後的第二波疫情出現，世界衛生組織（WHO）近日也公開建議，計劃開放的地區應先回答 3 個問題再做出決定。

在經過長達數週的封城生活後，義大利米蘭已逐漸開放，美國喬治亞州也已開始準備恢復營業，但許多專家對此都表示憂心，美國免疫學家 Anthony Fauci 便曾表示，如果美國過早開放，「不必要的痛苦和死亡」可能即將到來。

隨著越來越多國家地區開始考慮放鬆封城措施的時間，WHO 總幹事也提出 3 個問題，建議各國可以嘗試回答後，再去決定解除封城的步驟與時間點。

疫情獲得控制了嗎？

在推出一些放寬措施後，醫療保健系統是否能應對可能的病例數增加情況？

公衛系統是否能監測、管理、追蹤患者的聯絡情況，並能正確辨別出第二波疫情的徵兆？

WHO 突發衛生事件執行主任 Mike Ryan 表示，隨著封鎖解除，不同人群將更常相處在一起，不可避免將會有一些新感染出現，這也是為什麼各國應謹慎決定重新開放的措施，確保能應對任何可能的案例增加。

「病毒傳播的風險可能上升。真正的問題是，我們能否採取強而有力的公衛措施，能在調查新病例的同時壓制傳染人數，不讓它發展到過往的密集感染模式，我們能做這一點嗎？」

在 Ryan 看來，目前德國和南韓是正採取謹慎措施重新開放的國家，各國必須得「睜開眼睛」保持關注，開放的同時也準備好在疫情捲土重來之際採取更多的封鎖。

「矇著眼試圖盲目闖關是愚蠢的選擇，我真的很擔心一些國家在接下來幾個月中得為盲目駕駛行為做好準備」。

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