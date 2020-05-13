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後疫情世界 旅行會是什麼樣子？

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Marcel Oosterwijk CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Marcel Oosterwijk CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

原本缺乏成長的動力的經濟體期待國外旅遊熱潮，可以刺激國內疲弱的消費市場，但沒想到一場新病毒讓全球旅遊業瞬間降到冰點。聯合國世界旅遊組織估計，國際旅遊規模將年減 80%，至少 100 萬個就業崗位受到威脅。面對生計和經濟的重大挑戰，世界各國都在尋找讓旅遊業在疫情之後得以生存的方法。

即使疫情趨緩，但在普遍疫苗出現之前，各國不敢輕易開放邊界，但對於大多數國家來說，已經無法承受長期的孤立。CNN 分析指出，短期來看，旅遊業的未來會先以區域性旅遊泡泡（travel bubble）或是旅遊走廊（travel corridor）的概念發展。

紐西蘭和澳洲已準備建立一個旅遊泡泡，讓人們可以安全地互通往來。歐洲受冠狀病毒大流行影響最輕微的地方，將打造旅遊走廊，可能為歐洲旅遊業的復甦鋪平道路，據說捷克共和國正在考慮與斯洛伐克和克羅埃西亞建立走廊計畫，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛將從 5 月 15 日開始為這 3 個國家的公民開放內部邊界。越南和泰國也考慮在未來幾個月建立一個旅遊走廊。

當各國考慮與哪個國家開放旅遊時，首要的條件是疫情得到控制的國家，並且擁有可以信賴的統計數據。此外，還可能與已經有牢固地緣政治關係的國家合作。

但報導指出，最大的問題將是中國何時開放民眾出國旅行，畢竟中國是世界上最大的出境旅遊市場，許多國家都仰賴中國遊客，如泰國，可能是最早開放對中國旅行的國家之一，泰國每年吸引約 1,100 萬中國遊客。

除泡沫外，可能還會發展新的旅行策略。如泰國正在考慮向外國遊客開放某些區域，遊客實際上被限制在一個地方，例如一個小島。

開放旅遊的國家還須制定一個檢疫標準，如歐州國家政府為了讓歐洲人在夏天可以旅行，如登機前，乘客可能需要在機場檢查溫度或進行冠狀病毒檢測，但是當局將需要對快速測試的準確性感到滿意，並確定需要在飛行前多長時間測試一次。

或是讓旅客攜帶免疫護照，中國已經推出這種形式的認證，現在中國所有公民都有一個 QR Code，依據顏色顯示當事者的健康狀況，他們需要展示這個認證才能進入餐廳和購物中心。

未來免疫護照也可以用來顯示一個人是否已經接種過冠狀病毒疫苗，免疫護照也可以顯示一個人是否感染過，假設感染過就不會再次感染，但世界衛生組織表示，現在沒有證明得過新冠病毒就有免疫力，就算有，持續時間也不確定。而且疫苗可能要至少 18 個月才會問世，甚至在世界範圍內進行大規模疫苗接種還需要更長時間。

在一切都還未知時，國際旅遊業很難回到以前的水平。專家認為，旅行要回到過去，可能還需要數年時間，而且即使旅遊回溫，也可能永遠不會再回到以往的旅行模式。

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