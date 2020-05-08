美國富豪的躲避疫情選擇：前往紐西蘭地下碉堡

【文‧Nana Ho】

出於對武漢肺炎疫情的恐慌，許多國家不久前都出現衛生紙、泡麵存糧等日常用品的搶購潮，但事實上除了這些，疫情也在美國富豪間造成一股另類的搶購潮，只是和一般人的選擇不同，富豪們搶的是「地下碉堡」。

Rising S Co. 是美國專門建造生存庇護所的建商，從防爆門到地下掩體，Rising S Co. 可以依照客戶需求提供全方位的全方位建造方案，在全球各地範圍均可進行。

今年 3 月初隨著疫情在美國各地蔓延，Rising S Co. 開始接到矽谷客戶的電話，詢問如何打開位於紐西蘭地底 3 公尺、價值數百萬美元掩體的祕密大門，隨著使用需求轉為實際，客戶也開始探詢門鎖、電源、熱水器及加裝空氣過濾器的問題。

彭博社報導指出，其實多年以來，紐西蘭一直在美國富豪的「末日生存計畫」中扮演重要角色，除了地理位置良好，不到 500 萬的人口數、潔淨的環境、自然風光和完善的醫療體系都是紐西蘭受到歡迎的原因。

在這次的疫情中，紐西蘭政府的反應也受到許多讚賞，由於及早採取為期 4 週的封城，當地目前僅有 20 人死於這種疾病，相較之下，美國死亡案例已達到 6.6 萬。在這樣的情況下，Rising S Co. 和其他生存庇護所建商開始接到越來越多客戶的電話，詢問關於庇護所的使用情況及購買方式。

事實上隨著疫情逐漸升級，出於關閉邊界的擔憂，一些富豪據傳早已移轉陣地前往紐西蘭，而這些人的擔憂也是實際的，在疫情爆發之後，紐西蘭立即宣布對外國旅客關閉邊境。有趣的是，據紐西蘭當地媒體的說法，在邊境關閉之後，私人飛機降落量略有提升。

同樣也是生存庇護所建商 Vivos 創辦人 Robert Vicino 認為，在這次的疫情影響下，紐西蘭及全球其他地區的備災行業很可能會有所成長。顯然，冠狀病毒讓人意識到身為人的脆弱，富豪也額外擔心經濟崩潰、全球蕭條可能導致對有錢人的仇視躁動。

▲ Rising S Co. 建造的大型地下碉堡。

但令人好奇的是，這些宛如「方舟」的碉堡究竟價值多少？據了解，以 Rising S Co. 的建案為例，目前在紐西蘭建造的近 10 個私人掩體平均成本為 300 萬美元（約台幣 9,000 萬元），但在豪華浴室、遊戲室、射擊場、健身房、劇院和手術床等附加設置要求添加下，成本很輕鬆就可以達到 800 萬美元（約台幣 2.4 億元）。

其中許多富豪都選擇在懷赫科島（Waiheke）置產，對於無購買房產的富豪來說，為了閃避疫情，他們也多半願意每晚支付 2,000~5,000 美元（約台幣 6~15 萬元）在當地居住。當地建商 Perrin Molloy 透露，他經常接到島上豪宅的維修請求，與末日相關的翻新工作相當常見，這些房屋幾乎全年都空著，Molloy 形容，懷赫科島就像是「億萬富翁的遊樂場」。

「這些房屋被設計為億萬富翁的避難所，當他們需要擺脫世界其他地方的情況時」。

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