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若暖化持續 50 年後 35 億人生活在過熱區域

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Poza Proza CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Poza Proza CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

時過 5 月台北迎來 36 度高溫，使得全球暖化又成為新聞焦點。最新美國權威研究顯示，過去 6 千年人類文明在一個狹窄的區域內成長，這個區域有舒適宜人的氣溫，有利於種植糧食和飼養牲畜，如果地球以目前的速度持續變暖，未來 50 年恐怕有超過 30 億人可能生活在過熱的區域，這項研究遠高於世界銀行的估計。

這項在《美國國家科學院院刊》發表的研究是由考古學家、氣候科學家和生態學家組成的團隊所做，他們利用歷史全球氣溫和人口分佈數據發現，人類就像其他種類的動物一樣，在少數氣候區域內成長壯大。

世界上大多數人口居住在年平均氣溫為 11~15 攝氏度之間的狹窄區域。其次是介於 20~25°C 的範圍，如受印度季風影響的南亞地區每年的降雨灌溉對糧食生產至關重要的大片農田。研究認為，所有物種都有環境利基，過去的 6000 年中，儘管技術進步如空調，但人類一直喜歡在這種條件下生活。

研究人員表示，人類的技術、思想和累積的文化使我們能夠生活在任何地方，但是事實證明，有一個獨特的氣候區，我們的人數最多，而且在這個地區我們的經濟效益也最高。

研究顯示，每升溫 1°C，就有 10 億人不得不遷移到較涼的地區，或是必須適應極端的高溫條件。到 2100 年之前，地球正處於 3°C  的升溫軌道，由於陸地的升溫速度比海洋快，預計到 2070 年可能會升高約 7.5°C。在未來幾十年中，普通人所經歷的溫度變化將比過去 6000 年變化更大，可能對糧食生產、水源、移民造成帶來嚴重的衝突。

極端高溫地區覆蓋地球陸地面積的 0.8%，大部分位於非洲的撒哈拉沙漠地區，該地區的年平均氣溫超過 29°C。2070 年這些極端高溫地區預計將擴散到地球表面的 19%，影響 35 億人。

受影響的地區包括撒哈拉以南非洲、南美、印度、東南亞、阿拉伯半島和澳洲部分地區，這些國家大多位於地球南部，人口增長率最快，例如印度和奈及利亞，這兩個國家預計將在極端溫度條件下容納最多人口。

這項研究結果發現的人口衝擊程度遠遠超過世界銀行估計，世銀研究顯示，南亞、撒哈拉以南非洲和拉丁美洲的 1.43 億人口有被迫流離失所的風險。報告顯示，由於潛在受影響最嚴重的地區是世界上最貧窮的地區，那裡的適應能力很低，因此在這些地區促進人類發展應該成為優先事項。

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