若暖化持續 50 年後 35 億人生活在過熱區域

【文‧黃嬿】

時過 5 月台北迎來 36 度高溫，使得全球暖化又成為新聞焦點。最新美國權威研究顯示，過去 6 千年人類文明在一個狹窄的區域內成長，這個區域有舒適宜人的氣溫，有利於種植糧食和飼養牲畜，如果地球以目前的速度持續變暖，未來 50 年恐怕有超過 30 億人可能生活在過熱的區域，這項研究遠高於世界銀行的估計。

這項在《美國國家科學院院刊》發表的研究是由考古學家、氣候科學家和生態學家組成的團隊所做，他們利用歷史全球氣溫和人口分佈數據發現，人類就像其他種類的動物一樣，在少數氣候區域內成長壯大。

世界上大多數人口居住在年平均氣溫為 11~15 攝氏度之間的狹窄區域。其次是介於 20~25°C 的範圍，如受印度季風影響的南亞地區，每年的降雨灌溉對糧食生產至關重要的大片農田。研究認為，所有物種都有環境利基，過去的 6000 年中，儘管技術進步如空調，但人類一直喜歡在這種條件下生活。

研究人員表示，人類的技術、思想和累積的文化使我們能夠生活在任何地方，但是事實證明，有一個獨特的氣候區，我們的人數最多，而且在這個地區我們的經濟效益也最高。

研究顯示，每升溫 1°C，就有 10 億人不得不遷移到較涼的地區，或是必須適應極端的高溫條件。到 2100 年之前，地球正處於 3°C 的升溫軌道，由於陸地的升溫速度比海洋快，預計到 2070 年可能會升高約 7.5°C。在未來幾十年中，普通人所經歷的溫度變化將比過去 6000 年變化更大，可能對糧食生產、水源、移民造成帶來嚴重的衝突。

極端高溫地區覆蓋地球陸地面積的 0.8%，大部分位於非洲的撒哈拉沙漠地區，該地區的年平均氣溫超過 29°C。2070 年這些極端高溫地區預計將擴散到地球表面的 19%，影響 35 億人。

受影響的地區包括撒哈拉以南非洲、南美、印度、東南亞、阿拉伯半島和澳洲部分地區，這些國家大多位於地球南部，人口增長率最快，例如印度和奈及利亞，這兩個國家預計將在極端溫度條件下容納最多人口。

這項研究結果發現的人口衝擊程度遠遠超過世界銀行估計，世銀研究顯示，南亞、撒哈拉以南非洲和拉丁美洲的 1.43 億人口有被迫流離失所的風險。報告顯示，由於潛在受影響最嚴重的地區是世界上最貧窮的地區，那裡的適應能力很低，因此在這些地區促進人類發展應該成為優先事項。

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