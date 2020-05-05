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美股大跌 財富蒸發前十大都是科技富豪

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/ Steve Jurvetson CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/ Steve Jurvetson CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

上週五美國三大指數標普 500、道瓊以及 NASDAQ 收盤均下跌 3%，導致全球億萬富翁財富大幅縮水，光是財富蒸發最多前十名總計資產就減少 260 億美元，這十位億萬富翁除了巴菲特之外都是科技人，其中亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯 (Jeff Bezos) 財富縮水最多，隨著亞馬遜股價下跌 8%，貝佐斯淨資產減少 106 億美元。

亞馬遜首季獲利不如預期，並示警第 2 季恐陷入虧損，自 2015 年以來，亞馬遜從來沒有出現季度虧損，導致股價崩跌，貝佐斯財富淨值蒸發 104 億美元，但身價仍有 1,382 億美元。財富蒸發第二多的是貝佐斯的前妻麥肯齊貝佐斯 (MacKenzie Bezos)，財富縮水 37 億美元，現在身價還有 448 億美元。

排名第三的是特斯拉創辦人伊隆馬斯克 (Elon Musk)，上週五在 Twitter 上說一句，「特斯拉股價太高了」，結果投資人反應他的話，特斯拉股價瞬間暴跌 10%，使自己財富縮水 28 億美元，不過他身價仍有 366 億美元。

財富蒸發前十名當中唯一不是科技人的是華倫巴菲特 (Warren Buffett)，上週五淨資產下跌 20 億美元，為當日跌幅第四大。第五名是甲骨文創辦人勞倫斯艾利森 (Larry Ellison)，財富縮水 15 億美元，現在身家有 651 億美元。

第六名到第十名分別是前微軟執行長史蒂芬巴爾默 (Steve Ballmer)，因為微軟股票下跌，導致他的財富蒸發 14 億美元，現在身家還有 628 億美元。第七名是 Bill Gates，財富蒸發 13 億美元，現在身家為 1,044 億美元。

中國網易公司創始人丁磊也榜上有名，財富蒸發 11 億美元，現在身家為 202 億美元。Google 創辦人謝爾蓋布林 (Sergey Brin) 財富蒸發 11 億美元，現在身家為 577 億美元。

根據 2020 富比士排名全球前十大最有錢人分別是貝佐斯、比爾蓋茲、LVMH 集團董事長 Bernard Arnault、華倫巴菲特、Larry Ellison、Zara 創辦人 Amancio Ortega、Mark Zuckerberg、沃爾瑪創辦人 3 個孩子分別位居八到十名。

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