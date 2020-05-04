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植物界螢火蟲 科學家改造出黑暗中持續自發光的植物

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Planta）
（首圖來源：Planta）

【文‧Emma stein】

以後，在夜間觀賞植物可能不用另外打燈照明了，科學家最新生物技術成功將發光蘑菇的基因移植到菸草植物身上，讓後者在整個生命週期都持續散發明亮的綠色可見光，以前只聞螢火蟲滿天飛，未來或許將聽聞螢光植物遍地開。

生物發光（bioluminescence）是指生物體內化學反應將化學能轉化為光能、進而自體發光的現象，大家最耳熟能詳的應該就是螢火蟲。不過除了螢火蟲外，生物發光現象其實在一些真菌、魚類、海洋無脊椎動物中也都可以發現，只是過去通常忽略植物是否也表現出這種特性。

現在俄羅斯科學院生物有機化學研究所、奧地利科學技術研究院、倫敦醫學科學研究所與俄羅斯生物科技新創公司 Planta 合作，從一種發光蘑菇中提取特殊 DNA 植入菸草植物（生長迅速且遺傳基因簡單）中，發現經過基因改造的菸草植物在整個生命週期（種子、發芽、成熟到枯萎）中，根、莖、葉、花都能發出肉眼可見的綠光。

蘑菇本身與植物沒什麼密切關係，但關鍵在於稱為咖啡酸（caffeic acid）的有機分子，所有植物都需要這種分子來製造細胞壁，而蘑菇中該分子涉及 4 種酶的代謝循環來產生光。首先，2 種酶將咖啡酸轉化為發光前驅物，然後透過第 3 種酶處理變成能夠發射光子的氧化分子，第 4 種酶再將分子轉換回咖啡酸不斷循環。

研究團隊便將蘑菇特有的這 4 種酶轉移至菸草植物中，雖然過去科學家也曾結合螢火蟲體內酵素設計出短暫發光的植物，但這次結合蘑菇 DNA 的植物亮度提高了 10 倍且持續性發光，且無需藉助外部化學物質；令人更驚訝的是，這些植物每分鐘產生約 100 億個光子，其峰值波長在 500～550 奈米（可見光譜中的綠光範圍）間。

該技術突破將為科學家提供一種觀察植物內部運作的新方法，至於市場方面，也能應用在觀賞/裝飾植物用途，研究團隊報告他們目前正在試驗其他可發光的植物，包括長春花（日日春）、矮牽牛和玫瑰。

新論文發表在《自然-生物科技》（Nature Biotechnology）期刊。

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