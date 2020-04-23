儘管抑制碳排放 北極仍可能在 2050 年前面臨夏季無海冰景象

【文‧Emma stein】

海冰融化已失速，一項涉及 40 種不同氣候模型的重大新研究指出，不管人類從現在開始採取什麼行動，都依然會在 2050 年前目睹北冰洋夏季完全無海冰的情況。

全球暖化速度正在加快，自工業化以來，人類活動已排放 2,000Gt 二氧化碳到環境中，北極地區平均溫度已升高 2℃，我們時常看到北極熊渾身髒兮兮、遷出棲息地南下尋找食物的新聞，專家們呼籲應盡速考慮新的氣候政策、更積極控管溫室氣體排放，希望到本世紀中葉完全淘汰溫室氣體的使用。

如果要在未來數十年控制好全球暖化溫度，我們的碳排放預算僅剩下 1 ,000Gt，然而按當前排放趨勢，1,000Gt 額度將在未來 25 年內用完。現在一篇新研究更嚴峻指出，氣候變遷的剎車系統可能已失靈，就算我們現在立刻、迅速、大幅度地減少二氧化碳全球排放量，使全球暖化程度相對於工業化前維持在增幅 2℃ 以下，到了 2050 年夏天，北極海冰仍可能會消失。

目前看起來，北冰洋仍常年被海冰覆蓋，然而我們已知道北極海冰覆蓋面積每年夏天都在減少（冬天時海冰覆蓋面積再次增加），未來三十年更將大量減少，極大影響北極生態系統與氣候，比如海冰是北極熊與海豹棲息地與獵食場，同時海冰會反射陽光以保持北極涼爽。

這篇分析了 40 種不同氣候模型最新研究成果顯示，北極未來多久會失去多少海冰，很大程度上取決於未來二氧化碳排放量，若排放量迅速減少，那麼雖然未來北極夏季仍會面臨無冰狀態，但至少只會偶爾幾年發生一次；若不加緊解決溫室氣體問題，那麼北極恐面臨常年夏季無冰。

新論文發表在《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）期刊。