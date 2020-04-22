快訊

敦睦支隊長遭國防部切割 致信全體官兵「抱歉，但以各位為榮」

人體也有「年輪」 牙齒會記錄生活的重大事件

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Nana Ho】

許多人都有將拔下的牙齒保存做紀念的習慣，從最新研究來看，牙齒不僅可以做為紀念物，甚至還具有時光膠囊的價值。

就像樹木的年輪一樣，人體的礦化組織（mineralized tissue）也會因為生理壓力產生細微、可觀察到的生長線，其中牙齒中的牙骨質（cementum）結構在一生中都會持續生長，因此理論上生活中的重大事件應該都會留下痕跡。

牙骨質的記錄作用已在許多哺乳動物身上證明。透過對牙骨質的觀察，科學家得以辨別出妊娠、分娩等重要事件，紐約大學團隊更好奇的是，這種紀錄作用是否也能在人類牙齒上看見。

《科學報告》（Scientific Reports）新研究中，紐約大學牙齒人類學家 Paola Cerrito 和團隊分析了西非班圖族 15 名 25-69 歲死者去世時留下的 47 顆牙齒，由於這些人的生活史多半都存有紀錄，這也讓團隊能夠更好去確認痕跡與生活史的關聯。

透過顯微鏡觀察，研究小組確認了原先的假設，在女性死者的牙骨質上確實能看見分娩和更年期相關的痕跡，不僅如此，在將生活史與痕跡對照後，他們發現包含系統性疾病、監禁、從農村搬進城市在內的事件，同樣也會在牙骨質上留下無法磨滅的痕跡。

▲ 在死者臼齒中可以看見與分娩相對應的深色痕跡。（Source：Paola Cerrito et al. CC BY 4.0）
▲ 在死者臼齒中可以看見與分娩相對應的深色痕跡。（Source：Paola Cerrito et al. CC BY 4.0）

由於樣本數較少，研究結果還得未來相關研究複製結果後才能獲得證實，同時還有許多問題尚待解答；舉例來說，該如何確認哪些事件會被記錄？如果無法掌握確切生活史，記錄還有實際用途嗎？

儘管如此，這項發現很可能對考古學到醫學的未來研究產生重大影響，能按照時間順序忠實記錄下一個人生活中的所有重要事件，這種生物體內的紀錄痕跡目前在其他礦化組織中都不曾發現。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

人體也有「年輪」 牙齒會記錄生活的重大事件

許多人都有將拔下的牙齒保存做紀念的習慣，從最新研究來看，牙齒不僅可以做為紀念物，甚至還具有時光膠囊的價值。

離開地球的人類會變怎樣？長期太空旅行會永久改變大腦

長時間暴露於微重力環境下對人體健康的影響逐漸水落石出，人類看似終得扎根地球。一篇新研究表明，長期在外太空飛行會永久改變大腦體積並導致腦垂腺變形，科學家需想辦法預防此現象發生，只能說人類離開地球到外遊蕩還有很多事前準備要做。

創造力來自右腦？研究：沒有這回事

在多數人的觀點中，右腦被認為負責感性與創意，左腦則是分析與邏輯，但在《神經影像》（NeuroImage）期刊的最新研究中，科學家透過研究即興創作的爵士吉他手大腦活動推翻了這項說法。

讓學生在家也能探索宇宙及科學 NASA 推出「線上太空人培訓」

因應武漢肺炎疫情，許多國家都採取遠距上班及社交疏離措施，學生也因停課在家遠距教學，為此，NASA 和國際太空站美國國家實驗室（ISS）設計了一系列冒險計畫和活動，希望讓孩子在有限的空間中也能對世界進行探索。

「蒔花弄草」的魔力：園藝活動能提升身體主觀自信心

參加一場演唱會，能讓你快樂一整晚；出發去旅行，你將快樂一整星期；而當個好園丁，你可以快樂一輩子！蒔花弄草的生活，觀察植物從種子發芽、成長到茁壯，並隨著季節輪替開花結果，豐富多樣的自然變化能為生活增添許多樂趣。有研究顯示，「拈花惹草」不僅給生活帶來趣味也會使你更有自信，身體和心理都更健康。

人類對自然環境的持續入侵 很可能是人畜共通病增加的主因

科學家仍在努力探索武漢肺炎（COVID-19）病毒的來源，希望弄清楚最早是哪種動物傳給人類，但為什麼會有越來越多人畜共通病（zoonoses）出現？最新研究指出，這可能與「鄰近性」有關，隨著人類社會持續入侵自然世界，與野生生物更多接觸，不可避免地增加病毒擴散的風險。不論源頭是哪個物種，造就大流行的可能還是人類自身。

被擔憂及壓力壓垮 近半數美國人承認疫情已影響心理健康

新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球醫療系統和經濟都造成嚴重影響，隨著確診數不斷增加，許多人都擔憂自己及周遭人的身體健康會受到損害，但美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的新調查顯示，除了生理方面的影響，新冠肺炎更多造成的傷害可能是心理層面的。

慢性壓力損害大腦 專家指運動、社交度過情緒低潮

一點壓力是日常生活的正常部分，甚至對我們都有好處，克服壓力事件可以使我們更有韌性。但是，如果壓力是嚴重的或長期的，例如由於婚姻或伴侶關係破裂、親人死亡或遭遇霸凌，甚至疫情帶來的生活不確定性，會對大腦產生巨大影響。

疫情之後 非接觸式經濟商機到

手是病毒傳染的媒介，許多專家都呼籲勤洗手是防疫的不二法門，因此催生非接觸式技術崛起。日本電子製造商看準疫情商機，紛紛計劃提前交付非接觸式產品，推升感測器需求大增。

在家工作防疫 調查：中上階級的特權

疫情大流行期間，最佳的防疫政策就是社會隔離，世界上許多疫情嚴峻的城市都採行禁足令，在家上班成為許多跨國公司的選項，善用各式各樣協做軟體維持企業運作，但是在家工作不是每個人的特權，調查發現，中低階級最容易遭遇企業倒閉或無薪假威脅。

找毒品外也可以找病毒 英國科學家計劃訓練狗偵測新型冠狀病毒氣味

許多研究都靠犬類動物（canine）靈敏的鼻子來偵測危害人類健康的事物，如爆炸物、癌症等，而現在狗還可以幫助人類對付新型冠狀病毒的困境嗎？英國科學家正展開新計畫，試圖訓練狗聞出 COVID-19（2019 新型冠狀病毒）的氣味，希望開發非侵入性方式檢測嚴重特殊傳染性肺炎（簡稱武漢肺炎）並阻止傳播。

美研究：不只是肺部 新冠肺炎也可能造成心肌損傷

我們都知道新冠肺炎（COVID-19）會導致呼吸道感染，嚴重可能造成肺部損傷甚至死亡，但你知道新冠肺炎也會對心血管造成傷害嗎？美國心臟病學家最新研究指出，除了肺部以外，病毒也可能對心臟和周圍組織造成損害，即使原本完全健康的人，也可能因為新冠肺炎出現心肌損傷的情況。

熱門新聞

人體也有「年輪」 牙齒會記錄生活的重大事件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。