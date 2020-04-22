人體也有「年輪」 牙齒會記錄生活的重大事件

【文‧Nana Ho】

許多人都有將拔下的牙齒保存做紀念的習慣，從最新研究來看，牙齒不僅可以做為紀念物，甚至還具有時光膠囊的價值。

就像樹木的年輪一樣，人體的礦化組織（mineralized tissue）也會因為生理壓力產生細微、可觀察到的生長線，其中牙齒中的牙骨質（cementum）結構在一生中都會持續生長，因此理論上生活中的重大事件應該都會留下痕跡。

牙骨質的記錄作用已在許多哺乳動物身上證明。透過對牙骨質的觀察，科學家得以辨別出妊娠、分娩等重要事件，紐約大學團隊更好奇的是，這種紀錄作用是否也能在人類牙齒上看見。

《科學報告》（Scientific Reports）新研究中，紐約大學牙齒人類學家 Paola Cerrito 和團隊分析了西非班圖族 15 名 25-69 歲死者去世時留下的 47 顆牙齒，由於這些人的生活史多半都存有紀錄，這也讓團隊能夠更好去確認痕跡與生活史的關聯。

透過顯微鏡觀察，研究小組確認了原先的假設，在女性死者的牙骨質上確實能看見分娩和更年期相關的痕跡，不僅如此，在將生活史與痕跡對照後，他們發現包含系統性疾病、監禁、從農村搬進城市在內的事件，同樣也會在牙骨質上留下無法磨滅的痕跡。

▲ 在死者臼齒中可以看見與分娩相對應的深色痕跡。（Source：Paola Cerrito et al. CC BY 4.0）

由於樣本數較少，研究結果還得未來相關研究複製結果後才能獲得證實，同時還有許多問題尚待解答；舉例來說，該如何確認哪些事件會被記錄？如果無法掌握確切生活史，記錄還有實際用途嗎？

儘管如此，這項發現很可能對考古學到醫學的未來研究產生重大影響，能按照時間順序忠實記錄下一個人生活中的所有重要事件，這種生物體內的紀錄痕跡目前在其他礦化組織中都不曾發現。

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