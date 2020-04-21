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創造力來自右腦？研究：沒有這回事

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Nana Ho】

在多數人的觀點中，右腦被認為負責感性與創意，左腦則是分析與邏輯，但在《神經影像》（NeuroImage）期刊的最新研究中，科學家透過研究即興創作的爵士吉他手大腦活動推翻了這項說法。

長期以來，神經科學家都對「左腦邏輯右腦創意」此種說法抱持懷疑態度，除了沒有足夠證據支持，科學家也認為像創造力這樣複雜的能力必須兩個半球進行合作才可以進行，而這個觀點也在卓克索大學（Drexel University）創意研究實驗室近期的研究中獲得證實。

在這項研究中，團隊找來 32 位爵士吉他演奏者，要求每位音樂家即興創作了 6 首帶有鼓、貝斯和鋼琴伴奏的爵士樂歌曲，並在演奏期間同時進行成像來確定實際的大腦活動。

創作完畢之後，團隊再將錄製後的 192 個即興演奏片段交由 4 位爵士樂專家和教師聆聽，讓他們可以分別針對音樂的創造力和其他素質進行評價。

之後研究者再比較了「受好評」與「低創意」創作時的腦電圖，結果顯示，前者在大腦左半球活動更大，後者則在右半球（主要是額葉）的活動較大。

後續在將音樂家的經驗納入考慮後，事情又呈現出不同風貌：結果顯示，對於較少即興創作經驗的人來說，演奏更傾向透過右半球所驅動，而對那些有豐富即興經驗的演奏家來說，則是主要仰賴左半球。

這些結果說明了一件事：當一個人在處理不熟悉的情況時，創造力是一種「右腦能力」，但當一個人有經驗時，創造力就借鑒了有豐富經驗的左半球能力。

研究人員認為，研究結果很好的解釋了何謂創造力，並也解決了左右半球在創造中的作用這爭議的問題。

「如果創造力是根據產品的質量來定義，像是歌曲、發明、詩歌或繪畫，那麼左半球將發揮關鍵作用。但如果將創造力理解為處理新奇、陌生情況的能力，那麼就是右半球在發揮主導作用。」

透過理解大腦活動如何隨經驗變化，研究人員認為，這將有助於開發新方法訓練人們在不同領域中的創造力。

當一個人已熟悉該領域時，他的表演更主要由相對無意識、自動化的過程產生，就像喝水、走路一樣，投入意識反而很容易破壞習慣，新手則更容易用意識去控制表現，根據指導進行調整。如果表演者過早交由大腦自主「導航」，則更可能陷入不良習慣的漩渦中難以改正。

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