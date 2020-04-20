離開地球的人類會變怎樣？長期太空旅行會永久改變大腦

【文‧Emma stein】

長時間暴露於微重力環境下對人體健康的影響逐漸水落石出，人類看似終得扎根地球。一篇新研究表明，長期在外太空飛行會永久改變大腦體積並導致腦垂腺變形，科學家需想辦法預防此現象發生，只能說人類離開地球到外遊蕩還有很多事前準備要做。

人類順應著地球大氣、重力等環境條件緩慢進化至今，從裡到外都是地球的形狀，如今翅膀硬了更想著離開地球去外星球闖蕩，只要有人致力於將人類送上外太空，科學界便會一直探索太空飛行如何影響人類生心理。

過去已有研究利用雙胞胎來探討外太空微重力環境如何影響身體構造、甚至基因表達；並且科學家也已知太空飛行可能會以奇怪方式改變人類大腦，比如一些太空人在執行太空任務後發生視力問題，醫學評估表明他們的視神經腫脹，有些人的眼睛出現視網膜出血與結構變化，可能損害視力。

有科學家懷疑這可能由顱內壓力所引起，美國休士頓大學放射學家 Larry Kramer 領導的團隊最近發表新研究，便發現了微重力環境會增加顱內壓的證據。

研究人員針對 11 名太空人（10 名男性、1 名女性）在太空任務執行前後執行 MRI 掃描，圖像顯示在長時間暴露於微重力環境後，太空人的大腦明顯腫脹，且包圍大腦與脊髓的腦脊髓液體積增大。

▲ 前後對照發現太空人大腦內部變化。（Source：RSNA）

此外，團隊也發現大腦腦垂腺（pituitary gland）隨著微重力作用而改變，高度、形狀皆變化，這些都是頭部壓力增加的跡象；更讓人驚訝的是這些變化並非暫時性現象，從太空返回地球一年後，研究人員發現問題仍然存在，說明微重力對大腦的改造工程可能是永久性結果。

不過科學家對於大腦在微重力環境下為何會膨脹有很多種說法，Larry Kramer 認為，少了地球重力後，體內循環液體會均勻向上流向頭部並遠離腳，如果能釐清這個奇怪效應，也許以後就能多一個預防對策。

新論文發表在《Radiology》期刊。

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