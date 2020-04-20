讓學生在家也能探索宇宙及科學 NASA 推出「線上太空人培訓」

【文‧Nana Ho】

因應武漢肺炎疫情，許多國家都採取遠距上班及社交疏離措施，學生也因停課在家遠距教學，為此，NASA 和國際太空站美國國家實驗室（ISS）設計了一系列冒險計畫和活動，希望讓孩子在有限的空間中也能對世界進行探索。

在這一系列冒險計畫和活動中，孩子可以跟隨各年齡層的具體指南，探索從生命科學、人體健康到機器人技術的各種科學學科，也可以學習製造氣墊船、發射火箭等訓練計畫成為「居家太空人」。

就像待在國際太空站的太空人一樣，學生也可以進行實驗後再將結果與來自太空的結果進行比較，也可以參與「公民科學項目」，為科學發展做出實際貢獻，像是整理影像來尋找新的棕矮星和行星，或使用衛星數據幫助生物學家追蹤企鵝族群，訓練電腦像科學家一樣規劃未來的火星任務。

ISS 教育經理 Dan Barstow 在 Blog 文章中表示，近期全球充斥著許多負面新聞，許多人在受苦，更多人感到脆弱不安，希望能透過這些教育活動傳達激發希望，提供年輕人在家學習的目標。

在 4 月 22 日前，學生甚至可以幫助太空人選擇下一次要在太空中種植的植物。這項計畫是針對 SpaceX 的 10 月運輸補給任務，目標是提供太空人還未定豆類食品，但哪種豆類食品還未定，你可以加入苜蓿、綠豆或小扁豆團隊，幫助科學家確定哪種植物最適合在國際太空站上生存。

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