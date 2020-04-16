快訊

張上淳證實昨接獲WHO來電 曝對方最好奇台灣這件事

史上首次！新冠肺炎衝擊 桃機17日關閉20登機門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「蒔花弄草」的魔力：園藝活動能提升身體主觀自信心

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
（首圖來源：Unsplash）

【文‧YAP KUO】

參加一場演唱會，能讓你快樂一整晚；出發去旅行，你將快樂一整星期；而當個好園丁，你可以快樂一輩子！蒔花弄草的生活，觀察植物從種子發芽、成長到茁壯，並隨著季節輪替開花結果，豐富多樣的自然變化能為生活增添許多樂趣。有研究顯示，「拈花惹草」不僅給生活帶來趣味也會使你更有自信，身體和心理都更健康。

英國一項新研究發現，從事社區園圃的園藝工作能讓參與者更有自信，更能接受自己身體的不完美。研究是由安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）的斯瓦米（Viren Swami）教授領導，共比較倫敦所屬 12 個園圃 84 位園丁及另外 81 位沒有從事園藝相關勞動的受試者。

一系列問卷調查結果顯示，園丁更欣賞自己的身體，對運用身體功能的自信心也較高。研究還發現，花愈多時間在園圃的園丁對自己身體的「主觀」看法（容貌、身高、體重、體型等）改善力量也越大。研究發表在今年 3 月的《生態心理學》（Ecopsychology）期刊。

斯瓦米教授先前研究已顯示，從事園藝活動對改善心理健康和身體健康都有幫助，本次最新研究更進一步證明，園藝活動也有助於提升人們對自己身體的自信。

負面的「身體意象」會導致健康及社會問題

前面所提關於每個人對自己身體（外貌、體重、身高......）的主觀看法，心理學稱為「身體意象」（body image）。身體意象並不客觀，當身體意象較負面時，有可能導致個人健康風險，例如有人體重過輕，卻仍認為自己太胖而過度節食減肥。

一個人的身體意象也會影響行為，當對外表沒有信心，有可能會因不安孤立自我；此外，身體意象過於負面的青少年，抽菸、用藥或吸毒的風險越高，他們不考慮自身體質與條件，執意以不正確手段來改變外表與體重，對身心健康會產生深遠傷害，甚至造成社會問題。

斯瓦米教授表示：「正面的身體意像才有益身心健康，有助增強人們心理和身體的適應力，促進人們整體健康。研究結果顯示，接觸大自然對人類的身心都有好處，但都市化社會意味著許多現代人接觸大自然的機會越來越少。」而參與社區園圃的園藝活動能提供市民就近親近自然的機會。

本次研究建議，住在都市的人若能安排一些時間、金錢在園藝活動，哪怕只是在城市一塊很小的「社區園圃」養養花、種種菜，對身心益處都相當顯著。因此，政府若能增加市民參與園藝勞動的機會，將有助增進市民的福祉，並減輕國家醫藥衛生的經濟負擔。

相關新聞

「蒔花弄草」的魔力：園藝活動能提升身體主觀自信心

參加一場演唱會，能讓你快樂一整晚；出發去旅行，你將快樂一整星期；而當個好園丁，你可以快樂一輩子！蒔花弄草的生活，觀察植物從種子發芽、成長到茁壯，並隨著季節輪替開花結果，豐富多樣的自然變化能為生活增添許多樂趣。有研究顯示，「拈花惹草」不僅給生活帶來趣味也會使你更有自信，身體和心理都更健康。

人類對自然環境的持續入侵 很可能是人畜共通病增加的主因

科學家仍在努力探索武漢肺炎（COVID-19）病毒的來源，希望弄清楚最早是哪種動物傳給人類，但為什麼會有越來越多人畜共通病（zoonoses）出現？最新研究指出，這可能與「鄰近性」有關，隨著人類社會持續入侵自然世界，與野生生物更多接觸，不可避免地增加病毒擴散的風險。不論源頭是哪個物種，造就大流行的可能還是人類自身。

被擔憂及壓力壓垮 近半數美國人承認疫情已影響心理健康

新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球醫療系統和經濟都造成嚴重影響，隨著確診數不斷增加，許多人都擔憂自己及周遭人的身體健康會受到損害，但美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的新調查顯示，除了生理方面的影響，新冠肺炎更多造成的傷害可能是心理層面的。

慢性壓力損害大腦 專家指運動、社交度過情緒低潮

一點壓力是日常生活的正常部分，甚至對我們都有好處，克服壓力事件可以使我們更有韌性。但是，如果壓力是嚴重的或長期的，例如由於婚姻或伴侶關係破裂、親人死亡或遭遇霸凌，甚至疫情帶來的生活不確定性，會對大腦產生巨大影響。

疫情之後 非接觸式經濟商機到

手是病毒傳染的媒介，許多專家都呼籲勤洗手是防疫的不二法門，因此催生非接觸式技術崛起。日本電子製造商看準疫情商機，紛紛計劃提前交付非接觸式產品，推升感測器需求大增。

在家工作防疫 調查：中上階級的特權

疫情大流行期間，最佳的防疫政策就是社會隔離，世界上許多疫情嚴峻的城市都採行禁足令，在家上班成為許多跨國公司的選項，善用各式各樣協做軟體維持企業運作，但是在家工作不是每個人的特權，調查發現，中低階級最容易遭遇企業倒閉或無薪假威脅。

找毒品外也可以找病毒 英國科學家計劃訓練狗偵測新型冠狀病毒氣味

許多研究都靠犬類動物（canine）靈敏的鼻子來偵測危害人類健康的事物，如爆炸物、癌症等，而現在狗還可以幫助人類對付新型冠狀病毒的困境嗎？英國科學家正展開新計畫，試圖訓練狗聞出 COVID-19（2019 新型冠狀病毒）的氣味，希望開發非侵入性方式檢測嚴重特殊傳染性肺炎（簡稱武漢肺炎）並阻止傳播。

美研究：不只是肺部 新冠肺炎也可能造成心肌損傷

我們都知道新冠肺炎（COVID-19）會導致呼吸道感染，嚴重可能造成肺部損傷甚至死亡，但你知道新冠肺炎也會對心血管造成傷害嗎？美國心臟病學家最新研究指出，除了肺部以外，病毒也可能對心臟和周圍組織造成損害，即使原本完全健康的人，也可能因為新冠肺炎出現心肌損傷的情況。

日本 20 年長期追蹤數據 每天泡熱水澡可降低心血管疾病發作風險

躺進浴缸好好泡個熱水澡不只舒服愜意，根據日本大阪大學新發表一篇取用日本公共衛生中心長期數據的研究，泡熱水澡似乎還能降低心臟病發作風險。

白色污染無所不在 就連打開零食包裝也會產生塑膠微粒

塑膠微粒（Microplastic）也被稱為微塑膠，比起肉眼可見的塑膠袋、寶特瓶或是輪胎，這些細小的塑膠碎片對環境造成的污染似乎遠超過我們想像，最近澳洲科學家發現，就連人們撕開零食包裝這種日常動作，也會產生塑膠微粒。

美國失業風暴席捲 這些行業大舉招募

美國疫情將粉碎美國低失業率神話，隨著禁足令擴大，光是上週就有 7 萬美國人申請失業救濟，創下歷史紀錄，打擊最大的是依賴人流的行業，例如實體零售、旅館、餐廳和酒吧，但某些領域也出現前所未有的需求浪潮，讓失業勞工可快速轉職。

壞習慣不改 戴口罩、手套也無法幫你防新型冠狀病毒

一波接一波爆發的武漢肺炎病毒搞得人心惶惶，但防堵病毒、細菌感染的大前提是什麼？並不是瘋搶口罩、手套和酒精，而是勤洗手，以及有意識克制自己無意識頻繁摸臉。

熱門新聞

靛藍小孩們長大了 正積極行動為搶救地球而戰

「蒔花弄草」的魔力：園藝活動能提升身體主觀自信心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。