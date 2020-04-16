「蒔花弄草」的魔力：園藝活動能提升身體主觀自信心

【文‧YAP KUO】

參加一場演唱會，能讓你快樂一整晚；出發去旅行，你將快樂一整星期；而當個好園丁，你可以快樂一輩子！蒔花弄草的生活，觀察植物從種子發芽、成長到茁壯，並隨著季節輪替開花結果，豐富多樣的自然變化能為生活增添許多樂趣。有研究顯示，「拈花惹草」不僅給生活帶來趣味也會使你更有自信，身體和心理都更健康。

英國一項新研究發現，從事社區園圃的園藝工作能讓參與者更有自信，更能接受自己身體的不完美。研究是由安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）的斯瓦米（Viren Swami）教授領導，共比較倫敦所屬 12 個園圃 84 位園丁及另外 81 位沒有從事園藝相關勞動的受試者。

一系列問卷調查結果顯示，園丁更欣賞自己的身體，對運用身體功能的自信心也較高。研究還發現，花愈多時間在園圃的園丁對自己身體的「主觀」看法（容貌、身高、體重、體型等）改善力量也越大。研究發表在今年 3 月的《生態心理學》（Ecopsychology）期刊。

斯瓦米教授先前研究已顯示，從事園藝活動對改善心理健康和身體健康都有幫助，本次最新研究更進一步證明，園藝活動也有助於提升人們對自己身體的自信。

負面的「身體意象」會導致健康及社會問題

前面所提關於每個人對自己身體（外貌、體重、身高......）的主觀看法，心理學稱為「身體意象」（body image）。身體意象並不客觀，當身體意象較負面時，有可能導致個人健康風險，例如有人體重過輕，卻仍認為自己太胖而過度節食減肥。

一個人的身體意象也會影響行為，當對外表沒有信心，有可能會因不安孤立自我；此外，身體意象過於負面的青少年，抽菸、用藥或吸毒的風險越高，他們不考慮自身體質與條件，執意以不正確手段來改變外表與體重，對身心健康會產生深遠傷害，甚至造成社會問題。

斯瓦米教授表示：「正面的身體意像才有益身心健康，有助增強人們心理和身體的適應力，促進人們整體健康。研究結果顯示，接觸大自然對人類的身心都有好處，但都市化社會意味著許多現代人接觸大自然的機會越來越少。」而參與社區園圃的園藝活動能提供市民就近親近自然的機會。

本次研究建議，住在都市的人若能安排一些時間、金錢在園藝活動，哪怕只是在城市一塊很小的「社區園圃」養養花、種種菜，對身心益處都相當顯著。因此，政府若能增加市民參與園藝勞動的機會，將有助增進市民的福祉，並減輕國家醫藥衛生的經濟負擔。