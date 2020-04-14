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被擔憂及壓力壓垮 近半數美國人承認疫情已影響心理健康

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
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【文‧Nana Ho】

新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球醫療系統和經濟都造成嚴重影響，隨著確診數不斷增加，許多人都擔憂自己及周遭人的身體健康會受到損害，但美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的新調查顯示，除了生理方面的影響，新冠肺炎更多造成的傷害可能是心理層面的。

根據凱澤家庭基金會在 3 月底針對 1,226 名成年人的隨機電訪調查，有 45% 的成年人認為疫情相關的憂慮及壓力已經對自己的心理健康造成影響，遠高於 3 月初調查的 32%，其中更有 19% 認為產生的心理影響是巨大的。

全國精神疾病聯盟（NAMI）執行主任 Kelli Finley 認為，人們現在看到的是擴及全球的廣泛性焦慮，可以明顯觀察到這些反應如何影響我們的日常生活。

以目前來說，全球約有近三分之一的人正處於某種形式的隔離中，長期的孤立與社交疏離容易導致焦慮、憂鬱和壓力感增加。焦慮可能來自對生病或讓親近的人生病的恐懼，或是對經濟不景氣的擔憂，擔心失去工作或已經被資遣，更廣泛而言，則是不尋常的孤立生活方式得持續多久的不確定性。

更值得注意的是，心理影響造成的危機可能直到疫情過去後才會真正顯現出來。

Finley 指出，2019 年時，加州野火延燒了 7.7 萬英畝的土地，造成大範圍人群被疏散，超過 100 萬人的電力被切斷，在災難發生的同時，許多人集結起來為庇護所提供服務，貢獻自己的力量攜手度過危機。

但當人們開始恢復正常生活後，心理健康問題、創傷後壓力症候群的案例開始逐漸增加，Finley 認為此次的事件也將會相同，屆時第一線反應人員、老年人和青少年將會是受到最大影響的人。

「心理健康問題通常發生在危機過後，而不是在危機時出現」。

美國一些州已經開始動員以滿足日益嚴重的精神健康危機的需求。在 3 月底的新聞發布會上，紐約州長 Andrew Cuomo 宣布已建立一條免費的心理健康電話熱線，由 6,000 名志願者組成，同時紐約州也與流行的冥想軟體「Headspace」合作，為所有紐約人提供免費的正念（mindfulness）內容。

Headspace 聯合創辦人 Andy Puddicombe 在發布的公告中建議，人們在不確定時期千萬別輕忽自己的心理健康，「很難明白該從哪裡開始解決個人和社區所遭受的巨大壓力、焦慮和創傷。現在比以往任何時候都更重要的是，好好照顧自己的身心健康，無論是為自己還是為了周遭的人。」

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