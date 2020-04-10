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疫情之後 非接觸式經濟商機到

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Urawa Zero CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Urawa Zero CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

手是病毒傳染的媒介，許多專家都呼籲勤洗手是防疫的不二法門，因此催生非接觸式技術崛起。日本電子製造商看準疫情商機，紛紛計劃提前交付非接觸式產品，推升感測器需求大增。

自從 1980 年代發明並採用自動指紋分析以來，一直是最常見的生物辨識形式。日本技術公司 NEC 很早就開始銷售用於警察和聯邦調查人員取證的自動指紋分析，現已發展成為全球銷售生物辨識技術的最大公司之一，並將臉部辨識技術列為其最前沿的產品。現在 NEC 計劃開始銷售可辨識戴口罩者的安全檢查技術。

日本公司占全球感測器市場的近 50%，非接觸式商機讓日本廠商看到機會。日經新聞報導，NEC 東京總部地下員工入口處出現 Masks OK 標誌，使用 NEC 開發的臉部辨識技術的安全檢查站，不必拿下口罩，也不必碰觸任何按鍵就可以通過。

系統使用 AI 深度學習機制，只需要查看人臉的裸露部分，即可參考人的原始圖像來尋找相似處。NEC 希望 6 個月內將新產品推向市場。

電梯是疾病傳染的溫床，電梯製造商 Fujitec 於 4 月推出一種具有可選功能的新電梯產品，讓電梯乘客將手靠近紅外感測器選擇樓層。原本 Fujitec 認為這款產品只能出售給需要嚴格控制衛生條件的醫療機構或製藥廠，現在他們認為疫情將徹底改變人們的接觸方式，因此多了更多目標客戶。

東芝旗下 Toshiba Tec. 之前為了捨棄紙本和平板選單以空出更多桌面空間，推出投影選單，讓客人透過手勢查看，預期疫情後這類產品市場需求將大增。

日本感測器製造商 Optex 開發一種非接觸式開關，不需接觸門把即可開關門，將傳統的近紅外波轉換為無線電波來減少故障機率，而這次疫情 Optex 決定加快系統銷售計畫。

其他國家廠商也在加快非接觸式產品的問世腳步，包括德國生物辨識技術公司 DERMALOG 和中國的 Telpo 等企業都在推廣非接觸式體溫測量和臉部辨識的解決方案。Telpo 的技術聲稱戴著口罩也能正常運作，另一家中國公司 Wisesoft 也結合臉部辨識和溫度感測技術。

中國的漢王科技和西班牙的 Herta 等公司也聲稱臉部辨識技術無論是否戴著口罩都可使用。百度臉部辨識技術可找出沒有戴口罩的人。俄羅斯正在使用臉部辨識技術追蹤隔離者。據《莫斯科時報》報導，一名莫斯科居民因倒垃圾違反隔離規定，遭到警方巡查。

疫情推升非接觸式技術崛起，預料疫情之後各國政府與企業將大幅採用，而原本進展緩慢的智慧城市，易於監控管理與數據中心的特點，也將因為疫情，一夕之間從國力展現變成現實迫切需要的技術。

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