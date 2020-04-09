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在家工作防疫 調查：中上階級的特權

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Michael Coghlan CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Michael Coghlan CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

疫情大流行期間，最佳的防疫政策就是社會隔離，世界上許多疫情嚴峻的城市都採行禁足令，在家上班成為許多跨國公司的選項，善用各式各樣協做軟體維持企業運作，但是在家工作不是每個人的特權，調查發現，中低階級最容易遭遇企業倒閉或無薪假威脅。

美國新聞網 Axios 與法國市調公司 Ipsos 於 3/27~3/30 美國超過 40 個州發布禁足令的期間，針對美國 1,355 人所做的調查數據顯示，根據社經階級做區分，維持正常工作模式的百分比從 17~29% 不等，但在家工作比率差距顯現，低階級只有 3% 的人能在家工作，中高階級有 48% 的人在家工作。

面臨公司倒閉或無薪假威脅的比例也大不相同，中高階以上者面臨威脅的只有 9%，但中低階以下有 20% 受到失業威脅。這項調查呼應許多專家的擔憂，認為這次情況與 2008 年金融危機不同，現在最需要紓困的不是大企業，而是從事勞力工作的低收入族群與小企業。

在家工作有職業別差異

2018 年美國勞工統計局的「美國時間使用調查」調查就發現，只有四分之一的美國勞工可以在家工作。調查發現職業別差異，最能夠在家工作的是金融業，從事財務工作的人中，有 57% 的人表示他們可以在家工作，而且有 47% 的人說他們已經在家工作。

在金融服務之後，其次是從事專業和商業服務的人，例如會計、法律、企管等服務，以及資訊業。最難在家工作的行業是休閒和接待，以及農業、林業、漁業和狩獵業。

這項調查也發現，收入落在最後 25% 的人中只有 9% 的人表示可以在家工作，而收入落在最高 25% 的人中可以在家工作的比例為 62%。結果呼應 Axios 根據社經階級的現狀調查。

在家工作有文化差異

在家工作不只受限於職業型態，文化也是一道很大的阻礙。CNN 報導指出現在日本疫情出現失控跡象，日本首相安倍堅稱日本不會像歐洲一樣施行禁足令，東京都政府只能呼籲民眾盡量在家工作不要外出。

但是 2019 年日本政府一項調查顯示，高達 80% 的公司沒有能力讓員工遠距工作。背後有 4 個關鍵因素，一是日本企業對 IT 的投資一向很落後。很多日本企業還在使用傳真機，堅持紙本文件，批核要印章。許多員工沒有筆電帶回家，而且公司沒有 VPN 或對伺服器的遠距訪問系統，要工作只能到辦公室。

另一個阻礙是日本四分之一的人口年齡在 65 歲以上。許多人仍然擔任高級職務，沒興趣精通科技。此外，日本文化上對集體決策的重視，讓人們不願在家工作。報導指出，工作風格個人化的國家比較容易過渡到遠距工作，但是在日本，一個人不能獨自在家做重要決定，習慣集體決策。

最後一個原因是日本超過 70% 的勞動力受僱於服務業，這一行業的勞工幾乎不可能進行遠距工作。日本遠距辦公協會表示，為了在冠狀病毒危機時加快變革步伐，日本勞動省將補貼最多 7.7 萬美元協助中小型企業為遠距工作做準備。但即便小企業現在有心投資 IT，疫情重創收入現在已面臨生存危機，誰還想得到投資 IT。

即使政府呼籲避免非必要外出，呼籲企業實施在家工作，但日本上下班時刻的擁擠通勤仍然一如往常，現在有了合理的解釋。企業缺乏應變的彈性，或許也是日本政府遲遲不願意下最嚴格禁足令的原因之一。報導訪問日本當地民眾表示，對一般日本人而言，工作是頭等大事，除非政府強制關閉所有企業，否則沒人會待在家裡。

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