找毒品外也可以找病毒 英國科學家計劃訓練狗偵測新型冠狀病毒氣味

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Eric Rayner CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Eric Rayner CC BY 2.0）

【文‧Yun-Chu Wang】

許多研究都靠犬類動物（canine）靈敏的鼻子來偵測危害人類健康的事物，如爆炸物、癌症等，而現在狗還可以幫助人類對付新型冠狀病毒的困境嗎？英國科學家正展開新計畫，試圖訓練狗聞出 COVID-19（2019 新型冠狀病毒）的氣味，希望開發非侵入性方式檢測嚴重特殊傳染性肺炎（簡稱武漢肺炎）並阻止傳播。

此計畫由英國杜倫大學（Durham University）研究人員、倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine，LSHTM）專家及英國慈善機構醫療檢疫犬（Medical Detection Dogs）合作進行。團隊曾在 2018 年發表相關研究，指出訓練過的史賓格犬（springer spaniels）可在兒童襪子樣本聞出瘧疾（malaria）感染者的氣味，研究人員希望有朝一日能應用在海關入境處，以阻止疾病傳播；目前 COVID-19 病毒正席捲全球造成大流行，研究人員懷有野心想阻止病毒傳播。

LSHTM 疾病管制部門（Department of Disease Control）主任 James Logan 說：「我們先前的研究工作顯示，狗在偵測瘧疾患者的氣味有極高準確率，高於世界衛生組織（World Health Organization，WHO）訂定的診斷標準。我們知道其他呼吸道疾病像 COVID-19 會改變人類體味，所以有很高機率可被狗『聞』出來。預計新檢測方法可在接下來幾個月內徹底改變 COVID-19 的因應措施。」

另一項方法是，狗也許可藉由偵測皮膚表面溫度的細微變化──可能是發燒前兆，找出 COVID-19 帶原者。

根據研究人員闡述，訓練過的犬類可在 1 小時內檢測約 250 人，有效彌補現有篩檢的不足。他們會使用先前訓練狗偵測癌症、帕金森氏症（Parkinson’s）、細菌感染一樣的方法，讓狗待在放有樣本的房間，再教牠們分辨受病原體感染的樣本。

醫療檢疫犬機構共同創辦人兼執行長 Claire Guest 博士表示：「原則上，我們確定狗可以偵測到 COVID-19，我們現在正在想方法安全捕捉患者的氣味並試圖訓練狗辨別，目標是讓狗篩選所有患者，包含已感染但未出現症狀的人。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

找毒品外也可以找病毒 英國科學家計劃訓練狗偵測新型冠狀病毒氣味

許多研究都靠犬類動物（canine）靈敏的鼻子來偵測危害人類健康的事物，如爆炸物、癌症等，而現在狗還可以幫助人類對付新型冠狀病毒的困境嗎？英國科學家正展開新計畫，試圖訓練狗聞出 COVID-19（2019 新型冠狀病毒）的氣味，希望開發非侵入性方式檢測嚴重特殊傳染性肺炎（簡稱武漢肺炎）並阻止傳播。

美研究：不只是肺部 新冠肺炎也可能造成心肌損傷

我們都知道新冠肺炎（COVID-19）會導致呼吸道感染，嚴重可能造成肺部損傷甚至死亡，但你知道新冠肺炎也會對心血管造成傷害嗎？美國心臟病學家最新研究指出，除了肺部以外，病毒也可能對心臟和周圍組織造成損害，即使原本完全健康的人，也可能因為新冠肺炎出現心肌損傷的情況。

日本 20 年長期追蹤數據 每天泡熱水澡可降低心血管疾病發作風險

躺進浴缸好好泡個熱水澡不只舒服愜意，根據日本大阪大學新發表一篇取用日本公共衛生中心長期數據的研究，泡熱水澡似乎還能降低心臟病發作風險。

白色污染無所不在 就連打開零食包裝也會產生塑膠微粒

塑膠微粒（Microplastic）也被稱為微塑膠，比起肉眼可見的塑膠袋、寶特瓶或是輪胎，這些細小的塑膠碎片對環境造成的污染似乎遠超過我們想像，最近澳洲科學家發現，就連人們撕開零食包裝這種日常動作，也會產生塑膠微粒。

美國失業風暴席捲 這些行業大舉招募

美國疫情將粉碎美國低失業率神話，隨著禁足令擴大，光是上週就有 7 萬美國人申請失業救濟，創下歷史紀錄，打擊最大的是依賴人流的行業，例如實體零售、旅館、餐廳和酒吧，但某些領域也出現前所未有的需求浪潮，讓失業勞工可快速轉職。

壞習慣不改 戴口罩、手套也無法幫你防新型冠狀病毒

一波接一波爆發的武漢肺炎病毒搞得人心惶惶，但防堵病毒、細菌感染的大前提是什麼？並不是瘋搶口罩、手套和酒精，而是勤洗手，以及有意識克制自己無意識頻繁摸臉。

全球塞車越來越嚴重 美國人一年損失99小時在塞車

塞車是全球大城市用路人的公敵，很不幸的是，在美國與全球主要城市，塞車情況還在惡化，不斷擴建馬路也無法解決這個長年心腹大患，許多城市只能祭出新政策思考，例如，徵收塞車稅。

人類防疫讓地球獲得喘息機會 NASA 科學家稱景象從未見過

全球主要國家為防疫採取社會隔離措施，人類活動減少讓經濟很可能陷入衰退，但卻讓地球得到意外喘息機會。中國污染急遽下降，疫情嚴峻程度僅次於中國的義大利許多城市也見到久違的寧靜與乾淨，NASA 科學家根據衛星數據顯示，這是從未見過的景象。

下空城令有必要嗎？拉平曲線記取歷史教訓

減緩新型冠狀病毒傳播，可大幅減輕醫院病床壓力，最終讓更多人獲得治療，流行病學家將研究減慢病毒傳播速度的一般概念稱為拉平曲線，歷史也證實，實施極端的社會隔離措施是必要之舉。

在基因與環境因素之外 大腦線路的隨機變化可能也影響了個性

多年來，科學界一直爭論導致人們主要人格差異的潛在因素，有人認為一切都與遺傳有關，人們從父母那裡繼承了自己的個性，另一部分人則認為，人格更偏向後天造成，嬰兒期以來的生活經歷造就了個性，現在一項針對果蠅的研究加入另一個可能的因素：也許一切，都是大腦發育過程神經網路連接的隨機變化所造成。

新冠肺炎病毒能在物體表面存活多久？NIH研究告訴您

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，為了了解新型冠狀病毒（Covid-19）的傳播力究竟有多強，美國研究人員將病毒嘗試性散布在家庭和醫院常見的 7 種材料上，觀察保持傳染性的時間，結果顯示，新型冠狀病毒在塑膠和不鏽鋼表面的存活時間最久，長達 3 天，這顯示醫院設備和地鐵握桿都是疾病的潛在媒介。

地球會下冰冷雨水 系外行星 Wasp-76b 則有「鐵水」從天而降

地球非常特別，但太陽系外的行星也總是充滿驚喜，比如最近科學家發現距離我們 640 光年遠的 Wasp-76b 系外行星，其向陽面溫度高到足以蒸發金屬鐵，而當鐵蒸氣被風吹到背陽面時又會重新凝結，以鐵雨形式降回地表。

熱門新聞

世界地球日50週年之際 我們要問：2070年我們會在哪裡？

找毒品外也可以找病毒 英國科學家計劃訓練狗偵測新型冠狀病毒氣味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。