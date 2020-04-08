找毒品外也可以找病毒 英國科學家計劃訓練狗偵測新型冠狀病毒氣味

【文‧Yun-Chu Wang】

許多研究都靠犬類動物（canine）靈敏的鼻子來偵測危害人類健康的事物，如爆炸物、癌症等，而現在狗還可以幫助人類對付新型冠狀病毒的困境嗎？英國科學家正展開新計畫，試圖訓練狗聞出 COVID-19（2019 新型冠狀病毒）的氣味，希望開發非侵入性方式檢測嚴重特殊傳染性肺炎（簡稱武漢肺炎）並阻止傳播。

此計畫由英國杜倫大學（Durham University）研究人員、倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine，LSHTM）專家及英國慈善機構醫療檢疫犬（Medical Detection Dogs）合作進行。團隊曾在 2018 年發表相關研究，指出訓練過的史賓格犬（springer spaniels）可在兒童襪子樣本聞出瘧疾（malaria）感染者的氣味，研究人員希望有朝一日能應用在海關入境處，以阻止疾病傳播；目前 COVID-19 病毒正席捲全球造成大流行，研究人員懷有野心想阻止病毒傳播。

LSHTM 疾病管制部門（Department of Disease Control）主任 James Logan 說：「我們先前的研究工作顯示，狗在偵測瘧疾患者的氣味有極高準確率，高於世界衛生組織（World Health Organization，WHO）訂定的診斷標準。我們知道其他呼吸道疾病像 COVID-19 會改變人類體味，所以有很高機率可被狗『聞』出來。預計新檢測方法可在接下來幾個月內徹底改變 COVID-19 的因應措施。」

另一項方法是，狗也許可藉由偵測皮膚表面溫度的細微變化──可能是發燒前兆，找出 COVID-19 帶原者。

根據研究人員闡述，訓練過的犬類可在 1 小時內檢測約 250 人，有效彌補現有篩檢的不足。他們會使用先前訓練狗偵測癌症、帕金森氏症（Parkinson’s）、細菌感染一樣的方法，讓狗待在放有樣本的房間，再教牠們分辨受病原體感染的樣本。

醫療檢疫犬機構共同創辦人兼執行長 Claire Guest 博士表示：「原則上，我們確定狗可以偵測到 COVID-19，我們現在正在想方法安全捕捉患者的氣味並試圖訓練狗辨別，目標是讓狗篩選所有患者，包含已感染但未出現症狀的人。」

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