美研究：不只是肺部 新冠肺炎也可能造成心肌損傷

【文‧Nana Ho】

我們都知道新冠肺炎（COVID-19）會導致呼吸道感染，嚴重可能造成肺部損傷甚至死亡，但你知道新冠肺炎也會對心血管造成傷害嗎？美國心臟病學家最新研究指出，除了肺部以外，病毒也可能對心臟和周圍組織造成損害，即使原本完全健康的人，也可能因為新冠肺炎出現心肌損傷的情況。

從過去冠狀病毒和流感大流行的研究來看，科學家早就知道病毒感染可能引起急性冠心症、造成或加重心律不整及心衰竭，但在新冠肺炎的情況中，多數人更為關注的是對肺部的後續影響，對於心血管造成的損害雖時有耳聞，但一直都缺乏相關系統性的研究來整理數據。

在《JAMA Cardiology》的最新論文中，德州大學休士頓醫學中心（UTHealth）心臟病學助教 Mohammad Madjid 整理過往對冠狀病毒的基礎認知，並統整了 SARS、MARS 及這次的情況來分析新冠肺炎對心血管疾病的影響。

結果顯示，不論原本有沒有潛在心血管疾病，新冠肺炎都可能造成患者的心血管受損，對原本就有相關疾病的患者來說，罹患新冠肺炎的風險更是巨大。

根據美國心臟病學會（ACC）的臨床公告來看，新冠肺炎的整體死亡率約為 2.3%，但有潛在併發症患者的死亡率明顯較高，其中心血管疾病患者的致死率高達 10.5%，患有冠狀動脈疾病、高血壓的 65 歲以上族群更容易染上新冠肺炎，並且會呈現更嚴重的症狀，需要重症監護。

也就是說，這些患者的風險是雙重的；他們不僅更可能感染新冠肺炎，感染之後引發心血管疾病的可能性更大，因此也更可能死於新冠肺炎。

《JAMA Cardiology》由中國團隊進行的另一項新研究也呼應了 Madjid 的結論。該項研究中，團隊於武漢醫院檢查了 187 名患者，發現其中有約 28% 患者出現心肌損傷，其中又以潛在心血管疾病患者更容易出現相關問題。

就像在流感期間，比起死於流感引發肺炎的患者，有更多患者往往是因心臟問題逝世；Madjid 和合著者認為，新冠肺炎及其他呼吸道病毒很可能可以加劇現有的心血管疾病，並讓健康患者也出現心臟問題。

團隊認為，隨著對新冠肺炎診斷、預防和治療的理解持續發展，醫學界應該能更加確定新冠肺炎患者產生心臟病發症的危險因素，但在廣泛尋找疫苗和抗病毒藥的同時，也建議相關人員依照最新指南控制心血管危險因子和狀況。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】