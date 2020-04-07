快訊

防人潮！交通部：五一連假擬訂警告點、行動點、管制點

3人同車前往九份上工 萬瑞快速道路自撞翻覆造成1死2傷

美研究：不只是肺部 新冠肺炎也可能造成心肌損傷

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Nana Ho】

我們都知道新冠肺炎（COVID-19）會導致呼吸道感染，嚴重可能造成肺部損傷甚至死亡，但你知道新冠肺炎也會對心血管造成傷害嗎？美國心臟病學家最新研究指出，除了肺部以外，病毒也可能對心臟和周圍組織造成損害，即使原本完全健康的人，也可能因為新冠肺炎出現心肌損傷的情況。

從過去冠狀病毒和流感大流行的研究來看，科學家早就知道病毒感染可能引起急性冠心症、造成或加重心律不整及心衰竭，但在新冠肺炎的情況中，多數人更為關注的是對肺部的後續影響，對於心血管造成的損害雖時有耳聞，但一直都缺乏相關系統性的研究來整理數據。

《JAMA Cardiology》的最新論文中，德州大學休士頓醫學中心（UTHealth）心臟病學助教 Mohammad Madjid 整理過往對冠狀病毒的基礎認知，並統整了 SARS、MARS 及這次的情況來分析新冠肺炎對心血管疾病的影響。

結果顯示，不論原本有沒有潛在心血管疾病，新冠肺炎都可能造成患者的心血管受損，對原本就有相關疾病的患者來說，罹患新冠肺炎的風險更是巨大。

根據美國心臟病學會（ACC）的臨床公告來看，新冠肺炎的整體死亡率約為 2.3%，但有潛在併發症患者的死亡率明顯較高，其中心血管疾病患者的致死率高達 10.5%，患有冠狀動脈疾病、高血壓的 65 歲以上族群更容易染上新冠肺炎，並且會呈現更嚴重的症狀，需要重症監護。

也就是說，這些患者的風險是雙重的；他們不僅更可能感染新冠肺炎，感染之後引發心血管疾病的可能性更大，因此也更可能死於新冠肺炎。

《JAMA Cardiology》由中國團隊進行的另一項新研究也呼應了 Madjid 的結論。該項研究中，團隊於武漢醫院檢查了 187 名患者，發現其中有約 28% 患者出現心肌損傷，其中又以潛在心血管疾病患者更容易出現相關問題。

就像在流感期間，比起死於流感引發肺炎的患者，有更多患者往往是因心臟問題逝世；Madjid 和合著者認為，新冠肺炎及其他呼吸道病毒很可能可以加劇現有的心血管疾病，並讓健康患者也出現心臟問題。

團隊認為，隨著對新冠肺炎診斷、預防和治療的理解持續發展，醫學界應該能更加確定新冠肺炎患者產生心臟病發症的危險因素，但在廣泛尋找疫苗和抗病毒藥的同時，也建議相關人員依照最新指南控制心血管危險因子和狀況。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

美研究：不只是肺部 新冠肺炎也可能造成心肌損傷

我們都知道新冠肺炎（COVID-19）會導致呼吸道感染，嚴重可能造成肺部損傷甚至死亡，但你知道新冠肺炎也會對心血管造成傷害嗎？美國心臟病學家最新研究指出，除了肺部以外，病毒也可能對心臟和周圍組織造成損害，即使原本完全健康的人，也可能因為新冠肺炎出現心肌損傷的情況。

日本 20 年長期追蹤數據 每天泡熱水澡可降低心血管疾病發作風險

躺進浴缸好好泡個熱水澡不只舒服愜意，根據日本大阪大學新發表一篇取用日本公共衛生中心長期數據的研究，泡熱水澡似乎還能降低心臟病發作風險。

白色污染無所不在 就連打開零食包裝也會產生塑膠微粒

塑膠微粒（Microplastic）也被稱為微塑膠，比起肉眼可見的塑膠袋、寶特瓶或是輪胎，這些細小的塑膠碎片對環境造成的污染似乎遠超過我們想像，最近澳洲科學家發現，就連人們撕開零食包裝這種日常動作，也會產生塑膠微粒。

美國失業風暴席捲 這些行業大舉招募

美國疫情將粉碎美國低失業率神話，隨著禁足令擴大，光是上週就有 7 萬美國人申請失業救濟，創下歷史紀錄，打擊最大的是依賴人流的行業，例如實體零售、旅館、餐廳和酒吧，但某些領域也出現前所未有的需求浪潮，讓失業勞工可快速轉職。

壞習慣不改 戴口罩、手套也無法幫你防新型冠狀病毒

一波接一波爆發的武漢肺炎病毒搞得人心惶惶，但防堵病毒、細菌感染的大前提是什麼？並不是瘋搶口罩、手套和酒精，而是勤洗手，以及有意識克制自己無意識頻繁摸臉。

全球塞車越來越嚴重 美國人一年損失99小時在塞車

塞車是全球大城市用路人的公敵，很不幸的是，在美國與全球主要城市，塞車情況還在惡化，不斷擴建馬路也無法解決這個長年心腹大患，許多城市只能祭出新政策思考，例如，徵收塞車稅。

人類防疫讓地球獲得喘息機會 NASA 科學家稱景象從未見過

全球主要國家為防疫採取社會隔離措施，人類活動減少讓經濟很可能陷入衰退，但卻讓地球得到意外喘息機會。中國污染急遽下降，疫情嚴峻程度僅次於中國的義大利許多城市也見到久違的寧靜與乾淨，NASA 科學家根據衛星數據顯示，這是從未見過的景象。

下空城令有必要嗎？拉平曲線記取歷史教訓

減緩新型冠狀病毒傳播，可大幅減輕醫院病床壓力，最終讓更多人獲得治療，流行病學家將研究減慢病毒傳播速度的一般概念稱為拉平曲線，歷史也證實，實施極端的社會隔離措施是必要之舉。

在基因與環境因素之外 大腦線路的隨機變化可能也影響了個性

多年來，科學界一直爭論導致人們主要人格差異的潛在因素，有人認為一切都與遺傳有關，人們從父母那裡繼承了自己的個性，另一部分人則認為，人格更偏向後天造成，嬰兒期以來的生活經歷造就了個性，現在一項針對果蠅的研究加入另一個可能的因素：也許一切，都是大腦發育過程神經網路連接的隨機變化所造成。

新冠肺炎病毒能在物體表面存活多久？NIH研究告訴您

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，為了了解新型冠狀病毒（Covid-19）的傳播力究竟有多強，美國研究人員將病毒嘗試性散布在家庭和醫院常見的 7 種材料上，觀察保持傳染性的時間，結果顯示，新型冠狀病毒在塑膠和不鏽鋼表面的存活時間最久，長達 3 天，這顯示醫院設備和地鐵握桿都是疾病的潛在媒介。

地球會下冰冷雨水 系外行星 Wasp-76b 則有「鐵水」從天而降

地球非常特別，但太陽系外的行星也總是充滿驚喜，比如最近科學家發現距離我們 640 光年遠的 Wasp-76b 系外行星，其向陽面溫度高到足以蒸發金屬鐵，而當鐵蒸氣被風吹到背陽面時又會重新凝結，以鐵雨形式降回地表。

為什麼海龜會吃塑膠？不是因為餓 而是因為塑膠聞起來像食物

塑膠垃圾在海洋體系中猖獗，時常耳聞又有海生動物因誤食塑膠垃圾而窒息，海龜就是受害者之一。但海龜為何要吃塑膠？一篇新研究提出新答案，這是因為塑膠味道在海龜鼻中聞起來就像食物。

熱門新聞

美研究：不只是肺部 新冠肺炎也可能造成心肌損傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。