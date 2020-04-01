快訊

台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

日本 20 年長期追蹤數據 每天泡熱水澡可降低心血管疾病發作風險

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emma stein】

躺進浴缸好好泡個熱水澡不只舒服愜意，根據日本大阪大學新發表一篇取用日本公共衛生中心長期數據的研究，泡熱水澡似乎還能降低心臟病發作風險。

過去已有些研究表明，洗澡除了有洗去一身疲憊的作用外，也與整體健康、夜間睡眠品質有關，日本公共衛生中心曾收集自 1990～2009 年間、逾 43,000 名年齡介於 45～59 歲的中老年人之沐浴習慣與生活方式；而現在，日本大阪大學團隊繼續分析這筆龐大數據，監測這段期間內參與者的生理健康狀況，想檢驗長期泡澡與心臟健康的關聯性。

該筆數據最終有效分析樣本數為 30,076 人，期間內發生了 2,097 例心血管疾病、275 例心臟病發作、53 例心臟猝死以及 1,769 例中風案例，在考慮各種潛在影響因素（家族病史、教育、飲食、抽菸、運動等）之後，新研究認為與每 2 週泡一次熱水澡或根本不泡澡的人相比，每天泡熱水澡可使罹患心血管疾病的風險降低 28%。

此外，溫水與熱水的選擇也有差異，兩者對整體心血管疾病發作的風險分別降低了 26% 及 35%，但與中風風險的關聯性不大。

當然要注意的是，雖然這項研究指出了沐浴習慣與心臟健康之間的連結，但並非證明每天洗熱水澡就絕對能預防心臟病；加上這項研究的對象是本身就愛泡澡的日本人，通常習慣是只露出一顆頭在浴缸水面上，將全身浸泡在熱水裡促進血液循環也許是一個關鍵因素。

此外，洗熱水澡對老人來說也並非無風險，溫度過高可能引發猝死，單單洗熱水澡絕對不是降低心臟病發作風險的直接幫手。新論文發表在《心臟醫學期刊》（Heart）。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

白色污染無所不在 就連打開零食包裝也會產生塑膠微粒

塑膠微粒（Microplastic）也被稱為微塑膠，比起肉眼可見的塑膠袋、寶特瓶或是輪胎，這些細小的塑膠碎片對環境造成的污染似乎遠超過我們想像，最近澳洲科學家發現，就連人們撕開零食包裝這種日常動作，也會產生塑膠微粒。

美國失業風暴席捲 這些行業大舉招募

美國疫情將粉碎美國低失業率神話，隨著禁足令擴大，光是上週就有 7 萬美國人申請失業救濟，創下歷史紀錄，打擊最大的是依賴人流的行業，例如實體零售、旅館、餐廳和酒吧，但某些領域也出現前所未有的需求浪潮，讓失業勞工可快速轉職。

日本 20 年長期追蹤數據 每天泡熱水澡可降低心血管疾病發作風險

躺進浴缸好好泡個熱水澡不只舒服愜意，根據日本大阪大學新發表一篇取用日本公共衛生中心長期數據的研究，泡熱水澡似乎還能降低心臟病發作風險。

壞習慣不改 戴口罩、手套也無法幫你防新型冠狀病毒

一波接一波爆發的武漢肺炎病毒搞得人心惶惶，但防堵病毒、細菌感染的大前提是什麼？並不是瘋搶口罩、手套和酒精，而是勤洗手，以及有意識克制自己無意識頻繁摸臉。

全球塞車越來越嚴重 美國人一年損失99小時在塞車

塞車是全球大城市用路人的公敵，很不幸的是，在美國與全球主要城市，塞車情況還在惡化，不斷擴建馬路也無法解決這個長年心腹大患，許多城市只能祭出新政策思考，例如，徵收塞車稅。

人類防疫讓地球獲得喘息機會 NASA 科學家稱景象從未見過

全球主要國家為防疫採取社會隔離措施，人類活動減少讓經濟很可能陷入衰退，但卻讓地球得到意外喘息機會。中國污染急遽下降，疫情嚴峻程度僅次於中國的義大利許多城市也見到久違的寧靜與乾淨，NASA 科學家根據衛星數據顯示，這是從未見過的景象。

下空城令有必要嗎？拉平曲線記取歷史教訓

減緩新型冠狀病毒傳播，可大幅減輕醫院病床壓力，最終讓更多人獲得治療，流行病學家將研究減慢病毒傳播速度的一般概念稱為拉平曲線，歷史也證實，實施極端的社會隔離措施是必要之舉。

在基因與環境因素之外 大腦線路的隨機變化可能也影響了個性

多年來，科學界一直爭論導致人們主要人格差異的潛在因素，有人認為一切都與遺傳有關，人們從父母那裡繼承了自己的個性，另一部分人則認為，人格更偏向後天造成，嬰兒期以來的生活經歷造就了個性，現在一項針對果蠅的研究加入另一個可能的因素：也許一切，都是大腦發育過程神經網路連接的隨機變化所造成。

新冠肺炎病毒能在物體表面存活多久？NIH研究告訴您

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，為了了解新型冠狀病毒（Covid-19）的傳播力究竟有多強，美國研究人員將病毒嘗試性散布在家庭和醫院常見的 7 種材料上，觀察保持傳染性的時間，結果顯示，新型冠狀病毒在塑膠和不鏽鋼表面的存活時間最久，長達 3 天，這顯示醫院設備和地鐵握桿都是疾病的潛在媒介。

地球會下冰冷雨水 系外行星 Wasp-76b 則有「鐵水」從天而降

地球非常特別，但太陽系外的行星也總是充滿驚喜，比如最近科學家發現距離我們 640 光年遠的 Wasp-76b 系外行星，其向陽面溫度高到足以蒸發金屬鐵，而當鐵蒸氣被風吹到背陽面時又會重新凝結，以鐵雨形式降回地表。

為什麼海龜會吃塑膠？不是因為餓 而是因為塑膠聞起來像食物

塑膠垃圾在海洋體系中猖獗，時常耳聞又有海生動物因誤食塑膠垃圾而窒息，海龜就是受害者之一。但海龜為何要吃塑膠？一篇新研究提出新答案，這是因為塑膠味道在海龜鼻中聞起來就像食物。

郵輪成疫情溫床 更可怕的是環境污染

早期郵輪旅遊主要鎖定退休族群，近年搭郵輪愈來愈受年輕人歡迎，但隨著鑽石公主號，以及現在準備停靠加州的至尊公主號，都出現武漢肺炎群聚感染現象，讓世界注意到郵輪旅遊的風險，但事實上郵輪旅遊風險不只是傳染病，專家更擔心的是環境污染。

熱門新聞

密碼出現的時間比耶穌早？

藏在顏色裡的行銷術

身體就是密碼：生物辨識

日本 20 年長期追蹤數據 每天泡熱水澡可降低心血管疾病發作風險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。