日本 20 年長期追蹤數據 每天泡熱水澡可降低心血管疾病發作風險

【文‧Emma stein】

躺進浴缸好好泡個熱水澡不只舒服愜意，根據日本大阪大學新發表一篇取用日本公共衛生中心長期數據的研究，泡熱水澡似乎還能降低心臟病發作風險。

過去已有些研究表明，洗澡除了有洗去一身疲憊的作用外，也與整體健康、夜間睡眠品質有關，日本公共衛生中心曾收集自 1990～2009 年間、逾 43,000 名年齡介於 45～59 歲的中老年人之沐浴習慣與生活方式；而現在，日本大阪大學團隊繼續分析這筆龐大數據，監測這段期間內參與者的生理健康狀況，想檢驗長期泡澡與心臟健康的關聯性。

該筆數據最終有效分析樣本數為 30,076 人，期間內發生了 2,097 例心血管疾病、275 例心臟病發作、53 例心臟猝死以及 1,769 例中風案例，在考慮各種潛在影響因素（家族病史、教育、飲食、抽菸、運動等）之後，新研究認為與每 2 週泡一次熱水澡或根本不泡澡的人相比，每天泡熱水澡可使罹患心血管疾病的風險降低 28%。

此外，溫水與熱水的選擇也有差異，兩者對整體心血管疾病發作的風險分別降低了 26% 及 35%，但與中風風險的關聯性不大。

當然要注意的是，雖然這項研究指出了沐浴習慣與心臟健康之間的連結，但並非證明每天洗熱水澡就絕對能預防心臟病；加上這項研究的對象是本身就愛泡澡的日本人，通常習慣是只露出一顆頭在浴缸水面上，將全身浸泡在熱水裡促進血液循環也許是一個關鍵因素。

此外，洗熱水澡對老人來說也並非無風險，溫度過高可能引發猝死，單單洗熱水澡絕對不是降低心臟病發作風險的直接幫手。新論文發表在《心臟醫學期刊》（Heart）。

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