白色污染無所不在 就連打開零食包裝也會產生塑膠微粒

【文‧Daisy Chuang】

塑膠微粒（Microplastic）也被稱為微塑膠，比起肉眼可見的塑膠袋、寶特瓶或是輪胎，這些細小的塑膠碎片對環境造成的污染似乎遠超過我們想像，最近澳洲科學家發現，就連人們撕開零食包裝這種日常動作，也會產生塑膠微粒。

塑膠袋、寶特瓶等塑膠製品為人們難以割捨的日常生活用品，帶來方便的同時，也造成萬年不滅的白色污染，據聯合國統計，每年約有 800 萬至 1,300 萬噸塑膠被丟入海中，假如再不落實回收或減產，到 2050 年海洋塑膠會比魚還要多。

然而塑膠污染不單指塑膠袋，除了常見的塑膠製品，國際自然保護聯盟（IUCN）先前也指出不可忽視那些塑膠碎片對環境的危害，而所謂的塑膠微粒，就是指塑膠垃圾分解後形成的碎屑，長度與直徑藉於 1um-5mm 的塊狀、細絲或球體的塑膠碎片。

這些塑膠碎片無所不在，因為細小、輕盈，基本上環繞在我們生活中，就連本來空無一人的無人島也會有塑膠微粒，IUCN 2017 年統計，35% 微塑膠污染來自合成纖維，也代表著只要洗衣服，數以萬計的塑膠纖維就會順著水管釋放到自然環境中，塑膠微粒占海洋塑膠污染的比例高達 31%。

而最近澳洲紐卡素大學（UoN）還發現不只洗衣服，還有許多日常行為也會掉落塑膠微粒，像是撕開巧克力包裝、剪膠帶、轉開寶特瓶蓋等。研究發現，剪膠帶、轉開瓶蓋時，每 300 公克的塑膠會產生 10-30 奈克（ nanograms）的塑膠，不同塑膠厚度、硬度與密度，微粒產生的數量也不一樣，當然，開瓶技術也會有影響，未來似乎要更加溫柔與精準的撕開塑膠袋。

30 奈克聽起來不多，大約是 3×10-8 公克而已，只是科學家認為，積少成多，加總在一起也會成為可怕的污染源，科學家也認為，過多的塑膠微粒也會對人體有害，只是危害程度還需要進一步研究，目前研究已發表在《Scientific Reports》。

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