美國失業風暴席捲 這些行業大舉招募

【文‧黃嬿】

美國疫情將粉碎美國低失業率神話，隨著禁足令擴大，光是上週就有 7 萬美國人申請失業救濟，創下歷史紀錄，打擊最大的是依賴人流的行業，例如實體零售、旅館、餐廳和酒吧，但某些領域也出現前所未有的需求浪潮，讓失業勞工可快速轉職。

亞馬遜（Amazon）美國計劃雇用 10 萬名新員工處理大量電子商務訂單和交貨，職缺遍布美國的營運中心、運輸部門、Amazon Go Stores、Whole Foods 商店和送貨上門服務。亞馬遜還將所有倉庫工人的時薪提高 2 美元。

招募規模更大的是沃爾瑪（Walmart），本週計劃僱用 15 萬新工人，還將發放 5.5 億美元的獎金，時薪全職員工每人 300 美元，兼職者每人 150 美元。這次人力需求非常急迫，沃爾瑪表示新員工將在 5 月底前全數到職，工作申請流程從兩週減少到一天。此外，為了幫助加快招聘過程，沃爾瑪已與旅館和餐飲業組織接觸，僱用可能面臨休假和裁員的人。

其他提供基本生活需求的雜貨店也急需人員，美國最大食品零售業 Kroger 以及雜貨連鎖店 Safeway 和 Trader Joe's 也在增加招聘人數，或是向員工提供獎金。Kroger 表示，正在全國各地的零售商店、製造工廠和分銷中心僱用 1 萬名新員工。

美國 7-11 也宣布將招聘多達 2 萬名商店員工。大多數新員工將用於按需交付應用程式 7NOW 上的訂單。美國廉價雜貨連鎖店 Dollar Tree 將為 1.5 萬家美國商店和 24 個配送中心僱用 2.5 萬名全職和兼職工人。比薩連鎖店達美樂也要聘請多達 1 萬名員工。

人力招募網站 Glassdoor 數據顯示，隨著社會隔離措施擴大，物流業人力需求大增，大多數職位空缺是卡車和送貨司機以及倉庫工人。

宅經濟與在家上班要運作順暢，高速可靠的網路絕對必要。北加州網路和電信提供商 Sonic 表示將每月額外僱用 15 名員工。Sonic 現有客戶約 10 萬多人，員工為 520 人。

隨著疫情邁入高峰期，呼吸機需求緊迫，製造業也準備投入醫療設備生產，包括美國通用汽車（GM）和福特汽車（Ford Motor）都表示正在探索製造呼吸機，可能導致製造業招聘人數激增。

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