壞習慣不改 戴口罩、手套也無法幫你防新型冠狀病毒

【文‧Emma stein】

一波接一波爆發的武漢肺炎病毒搞得人心惶惶，但防堵病毒、細菌感染的大前提是什麼？並不是瘋搶口罩、手套和酒精，而是勤洗手，以及有意識克制自己無意識頻繁摸臉。

據外媒報導，國外專家指出，對大多數民眾來說，戴口罩或手套防範 COVID-19（2019 新型冠狀病毒，俗稱武漢肺炎）病毒感染並非必要途徑，甚至可能因民眾瘋搶口罩導致醫療人員資源短缺，而加速疫情擴散，比如義大利，就是因醫療人員缺乏保護而致醫護人員高機率染病。

據世界衛生組織（WHO）估計，全球衛生工作人員每個月至少需要 8,900 萬副口罩，然而目前已出現口罩荒，隨著疫情加劇，這個問題可能變得更嚴重。

為控制武漢肺炎疫情，義大利、西班牙和法國等國現已近乎完全封鎖出入，然而只要人們自身壞習慣不改，封鎖境內外出入、戴口罩、噴酒精消毒等種種措施，都無法達到絕對防護的目的。

2015 年一篇發表在美國《感染控制雜誌》研究指出，人們平均每小時觸摸他們的臉 20 次，你可能都沒發現你無意識摸臉次數這麼頻繁，然而新型冠狀病毒和所有呼吸道病毒一樣，主要透過鼻子、喉嚨、眼睛進入人體引起感染，假如你沒有勤洗手，只有通勤時間戴口罩意思一下，那麼病毒還是有機會找上門。

對一些專家來說，口罩更像用來提醒自己不要一直亂摸臉，假如你動不動就會揉個眼睛、挖個鼻子，現在開始強迫自己改掉這些習慣吧。

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