全球塞車越來越嚴重 美國人一年損失99小時在塞車

【文‧藍弋丰】

塞車是全球大城市用路人的公敵，很不幸的是，在美國與全球主要城市，塞車情況還在惡化，不斷擴建馬路也無法解決這個長年心腹大患，許多城市只能祭出新政策思考，例如，徵收塞車稅。

塞車不僅造成用路人的痛苦，對國家社會經濟也是相當大的損失，因為人民的生產力浪費在路上等待，而馬路成了停車場，塞車的車輛卻還開著引擎，造成能源虛耗、空氣污染，以及二氧化碳排放大增。全球城市都想減輕塞車問題，然而，事與願違。

交通分析公司 INRIX 於 2020 年 3 月發表調查報告，從車廠數據、行動 App 數據與車隊資料，評估全球 900 個城市的塞車情況，報告指出，整體來說，2019 年全球駕駛人花在塞車的時間比 2018 年還多。在美國，用路人在 2019 年平均因為塞車損失高達 99 小時，比 2017 年還多 2 小時，2019 年塞車造成美國經濟損失高達 880 億美元。

全美塞車最嚴重的城市為：波士頓、芝加哥、費城、紐約市、華盛頓特區。全球塞車最嚴重的城市則為：哥倫比亞首都波哥大、巴西的里約熱內盧與聖保羅、墨西哥市、土耳其首都伊斯坦堡。整體來說塞車最嚴重的都市大概有兩類，老牌都市或發展快速的都市。

政策研究機構美國交通（Transportation for America）認為，美國的大公路主義，過去 30 年興建大量高速公路，卻沒能減少塞車，反而損害汽車駕駛以外的所有用路人權益。

面對塞車越來越嚴重，難道真的束手無策？INRIX 表示，以價制量的基本市場原理還是直接有效，倫敦、瑞典首都斯德哥爾摩及新加坡開徵塞車稅，有效減少了車流。美國塞車最嚴重城市之一的紐約市於是決定見賢思齊，將於 2021 年推出塞車稅政策。芝加哥與洛杉磯則在研究是否推出類似政策。

紐約與舊金山的禁止車輛駛入主要街道政策，有效提升大眾交通運輸巴士使用率，同時沒有造成附近替代街道阻塞。

許多學者都一再指出興建更多道路無法減輕塞車，主因是興建更多道路以後，會刺激更多人捨棄大眾運輸系統去買車，而大多數車輛都在尖峰時段上路，使尖峰車流暴增，再怎麼增建道路也無法負荷。如今政策制定者開始思考使用市場價量因素來控制塞車，初步取得有效成果，並可能進一步推廣到更多城市。人類是否能從此脫離塞車之苦？或許多看幾個城市的例子就能知道答案。

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