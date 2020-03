人類防疫讓地球獲得喘息機會 NASA 科學家稱景象從未見過

【文‧黃嬿】

全球主要國家為防疫採取社會隔離措施,人類活動減少讓經濟很可能陷入衰退,但卻讓地球得到意外喘息機會。中國污染急遽下降,疫情嚴峻程度僅次於中國的義大利許多城市也見到久違的寧靜與乾淨,NASA 科學家根據衛星數據顯示,這是從未見過的景象。

人類活動停擺,連水都威尼斯運河清澈可見魚兒水中游,疫情導致某些國家污染和溫室氣體排放量顯著下降。芬蘭能源與清潔空氣研究中心的分析師 Lauri Myllyvirta 表示,從 1 月下旬開始的 4 週內,與去年同期相比,防疫限制使中國的二氧化碳排放量下降 25%。

Myllyvirta 的分析還發現,某些行業的工業活動減少 15~40%,發電廠的煤炭消耗減少 36%。美國太空總署(NASA)和歐洲太空總署(European Space Agency)營運的污染監測衛星在 2 月實施隔離檢疫的兩個星期內觀察也發現,中國的空氣污染急劇減少。

此外,1 月停在中國的二氧化氮雲,似乎在 2 月蒸發了。二氧化氮是透過燃燒化石燃料產生,因此可能來自汽車、卡車、公共汽車、發電廠和其他工業設施。

Nitrogen dioxide over #China has dropped with the coronavirus quarantine, Chinese New Year, and a related economic slowdown. https://t.co/URfLNy0GZJ #NASA #COVID2019 pic.twitter.com/PM60uL772K

— NASA Earth (@NASAEarth) March 4, 2020