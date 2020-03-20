人類防疫讓地球獲得喘息機會 NASA 科學家稱景象從未見過

【文‧黃嬿】

全球主要國家為防疫採取社會隔離措施，人類活動減少讓經濟很可能陷入衰退，但卻讓地球得到意外喘息機會。中國污染急遽下降，疫情嚴峻程度僅次於中國的義大利許多城市也見到久違的寧靜與乾淨，NASA 科學家根據衛星數據顯示，這是從未見過的景象。

人類活動停擺，連水都威尼斯運河清澈可見魚兒水中游，疫情導致某些國家污染和溫室氣體排放量顯著下降。芬蘭能源與清潔空氣研究中心的分析師 Lauri Myllyvirta 表示，從 1 月下旬開始的 4 週內，與去年同期相比，防疫限制使中國的二氧化碳排放量下降 25%。

Myllyvirta 的分析還發現，某些行業的工業活動減少 15~40%，發電廠的煤炭消耗減少 36%。美國太空總署（NASA）和歐洲太空總署（European Space Agency）營運的污染監測衛星在 2 月實施隔離檢疫的兩個星期內觀察也發現，中國的空氣污染急劇減少。

此外，1 月停在中國的二氧化氮雲，似乎在 2 月蒸發了。二氧化氮是透過燃燒化石燃料產生，因此可能來自汽車、卡車、公共汽車、發電廠和其他工業設施。

NASA 科學家說，在經濟中斷期間，其他國家也觀察到類似的減排，但是在隔離期間，中國空氣污染的急劇減少尤為迅速，這樣因特定事件引發的迅速大範圍污染物下降，是從來沒見過的景象。

義大利像中國一樣，大氣中二氧化氮的濃度也急劇下降，其中下降幅度最大的地區是疫情最嚴重的義大利北部。由於義大利在減少排放量方面取得長足進步，並且主要依靠天然氣和可再生能源為自身供電，因此專家認為，下降的原因在於駕駛的減少。科學家直接推測，主要是柴油車減少。

二氧化氮會刺激肺部，吸入污染物會增加哮喘和肺部炎症的風險。儘管有害氣體不被認為是導致氣候變化的主要因素，但研究二氧化氮在大氣中的濃度，可以幫助科學家了解導致全球變暖的其他溫室氣體排放變化。

威尼斯當地報紙《La Nuova di Venezia e Mestre》寫道，「旅遊業衰退帶回戰後時期的古代潟湖水域，那時甚至仍然可以在運河的海水沐浴」，加州大學應用研究聯盟 CoolClimate Network 總監 Christopher Jones 感嘆表示，「如果我們能像對付流行病思考如何為氣候變化做準備，也許會有積極的結果。」

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