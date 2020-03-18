下空城令有必要嗎？拉平曲線記取歷史教訓

【文‧黃嬿】

減緩新型冠狀病毒傳播，可大幅減輕醫院病床壓力，最終讓更多人獲得治療，流行病學家將研究減慢病毒傳播速度的一般概念稱為拉平曲線，歷史也證實，實施極端的社會隔離措施是必要之舉。

1918 年西班牙流感爆發，當時美國費城仍然照常舉行支持一戰軍人的遊行，吸引 20 萬人參加，3 天後，費城 31 家醫院塞滿西班牙流感的病危患者，當週結束有 4,500 多人死亡，全球死亡人數高達 1 億人，當時費城政客趕緊關閉城市，但為時已晚。

不過，900 英里外的聖路易市述說的是不同故事。當地出現 2 例確診後，政府關閉學校、操場、圖書館、法庭甚至教堂。輪班工作錯開，嚴格限制使用有軌電車，禁止超過 20 人公開聚會。這些極端措施即所謂的社會隔離，事後證實可減輕病毒傳播速度，最後聖路易市西班牙流感平均死亡人數不到費城一半。

由於流行病傳染率是指數級上升，在流行早期階段，大多數人都容易受感染時，數學家將疾病在人與人之間的傳播建模為隨機分支過程。如果一個感染者平均感染兩個感染者，那麼每代感染者的數量就會增加一倍，這種複合稱為指數增長。研究發現，全球確診的武漢肺炎病例數呈指數增長，每 6 天成長一倍。

但是，一旦有很多人感染，情況就會收斂，因為周圍的易感人群減少，且越來越多人康復並發展出一定程度的免疫力，因此感染者與易受感染人群接觸的機會降低，最終感染者與易感者接觸的機會變得夠低，以致感染率降低，導致更少病例，直到疫情結束。

但這個過程等於放任傳播，死亡人數會突然大增，如果病例每 6 天成長一倍，那麼醫院尤其是重症監護病房（ICU），將很快不堪重負，使患者得不到必要的護理。根據研究，罹患新冠肺炎的人有 15%~20% 會發展成重症。

因此必須透過減少單個案例感染的平均人數，來減慢增長率。這樣一來，可能會有相同數量的人感染，但時間會拖得較長，嚴重病例的數量不會集中在短時間出現，ICU 就不會容量不足。

拉平曲線的概念是針對流行病的公共衛生應對措施。公共衛生措施可使曲線變平，減少同時間感染的人數。但是，有效的社會隔離關鍵是時機。從模型和歷史教訓得出的關鍵是，如果盡早實施，在 1% 人口感染前就多重干預，效果最好。

美國國家過敏和傳染病研究所所長 Anthony Fauci 對 MarketWatch 表示，「如果看一下疫情爆發曲線，就會知道上升到高峰，然後下降。我們要做的就是把它壓平。」

他進一步指出，遏制感染病例激增最重要的是使醫院有時間準備和管理，尤其是還沒有疫苗或特效藥，只能仰賴呼吸器和重症監護室等醫療資源醫治患者的時候，社會隔離措施尤其重要。

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