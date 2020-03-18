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下空城令有必要嗎？拉平曲線記取歷史教訓

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/British Red Cross. CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/British Red Cross. CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

減緩新型冠狀病毒傳播，可大幅減輕醫院病床壓力，最終讓更多人獲得治療，流行病學家將研究減慢病毒傳播速度的一般概念稱為拉平曲線，歷史也證實，實施極端的社會隔離措施是必要之舉。

1918 年西班牙流感爆發，當時美國費城仍然照常舉行支持一戰軍人的遊行，吸引 20 萬人參加，3 天後，費城 31 家醫院塞滿西班牙流感的病危患者，當週結束有 4,500 多人死亡，全球死亡人數高達 1 億人，當時費城政客趕緊關閉城市，但為時已晚。

不過，900 英里外的聖路易市述說的是不同故事。當地出現 2 例確診後，政府關閉學校、操場、圖書館、法庭甚至教堂。輪班工作錯開，嚴格限制使用有軌電車，禁止超過 20 人公開聚會。這些極端措施即所謂的社會隔離，事後證實可減輕病毒傳播速度，最後聖路易市西班牙流感平均死亡人數不到費城一半。

由於流行病傳染率是指數級上升，在流行早期階段，大多數人都容易受感染時，數學家將疾病在人與人之間的傳播建模為隨機分支過程。如果一個感染者平均感染兩個感染者，那麼每代感染者的數量就會增加一倍，這種複合稱為指數增長。研究發現，全球確診的武漢肺炎病例數呈指數增長，每 6 天成長一倍。

但是，一旦有很多人感染，情況就會收斂，因為周圍的易感人群減少，且越來越多人康復並發展出一定程度的免疫力，因此感染者與易受感染人群接觸的機會降低，最終感染者與易感者接觸的機會變得夠低，以致感染率降低，導致更少病例，直到疫情結束。

但這個過程等於放任傳播，死亡人數會突然大增，如果病例每 6 天成長一倍，那麼醫院尤其是重症監護病房（ICU），將很快不堪重負，使患者得不到必要的護理。根據研究，罹患新冠肺炎的人有 15%~20% 會發展成重症。

因此必須透過減少單個案例感染的平均人數，來減慢增長率。這樣一來，可能會有相同數量的人感染，但時間會拖得較長，嚴重病例的數量不會集中在短時間出現，ICU 就不會容量不足。

拉平曲線的概念是針對流行病的公共衛生應對措施公共衛生措施可使曲線變平，減少同時間感染的人數。但是，有效的社會隔離關鍵是時機。從模型和歷史教訓得出的關鍵是，如果盡早實施，在 1% 人口感染前就多重干預，效果最好。

美國國家過敏和傳染病研究所所長 Anthony Fauci 對 MarketWatch 表示，「如果看一下疫情爆發曲線，就會知道上升到高峰，然後下降。我們要做的就是把它壓平。」

他進一步指出，遏制感染病例激增最重要的是使醫院有時間準備和管理，尤其是還沒有疫苗或特效藥，只能仰賴呼吸器和重症監護室等醫療資源醫治患者的時候，社會隔離措施尤其重要。

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